-BAKAN ERGİN: UYUM YASALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA HIZLA SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa değişikliğinin ardından hazırlanacak uyum yasalarıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, ''HSYK'nın teşkilat yapısını öngören metin büyük ölçüde tamamlandı, dün Bakanlar Kurulu'na sunum yapıldı. Bugün muhtemelen kamuoyuna açıklanacak, tartışmaya açılacak bir metin olacak'' dedi. Ergin, ''Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalıştırmaların Geliştirilmesi AB Eşleştirmesi Projesi'' kapanış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ergin, bir gazetecinin ''HSYK seçimlerine ilişkin hakim ve savcılara getirilen esasların eleştirildiğini'' anımsatması üzerine, konunun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) inisiyatifinde olduğunu belirterek, ''YSK, farklı bir değerlendirme yapar mı bilemiyorum. Yaparsa da iyi olur. Biz de bunu, biraz daha rahatlatıcı karar alınmasını pozitif bir gelişme olarak algılarız'' dedi. Anayasa'daki düzenlemenin hakim ve savcılara propaganda yasağı getirdiğini anımsatan Ergin, hakim ve savcıların bir seçim dönemindeymiş gibi propaganda yapmasının da doğru olmayacağını kaydetti. Yargıtay Kanunu'nda ve diğer bazı mevzuatlarda hakim ve savcıların propaganda yapmasına dair yasakların bulunduğunu kaydeden Ergin, yasakların sınırları ve esaslarının YSK tarafından belirleneceğini, YSK'nın bu yasakları biraz daha hafifleterek, şikayetlerin azaltılmasını temenni edebileceğini söyledi. Ergin, ''Uyum yasalarıyla ilgili bir komisyon kurulup kurulmayacağının'' sorulması üzerine de değişikliklerin daha geniş anlamda hayat bulması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret etti. ''Bütün iyi niyetli yaklaşımların tamamına AK Parti'nin pozitif yaklaşacağı gayet açık'' diyen Ergin, anamuhalefet partisi CHP'de bir tutum değişikliğinin algılandığını ve bunun arkasında durulması gerektiğini belirtti. Anayasayı pozitif anlamda ileriye taşıyacak her türlü teklife açık olduklarını daha önce de birçok kez dile getirdiklerini ifade eden Ergin, şöyle konuştu: ''Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle HSYK'nın teşkilat yapısını öngören metin büyük ölçüde tamamlandı, dün Bakanlar Kurulu'na sunum yapıldı. Bugün muhtemelen kamuoyuna açıklanacak, tartışmaya açılacak bir metin olacak. Biz yaptık, hemen parlamentoya sevk edelim diye bir yaklaşım içinde değiliz. Yapmış olduğumuz düzenlemeyi internet üzerinden tartışmaya açacağız. Kamuoyuyla, medyayla, yargı çevreleriyle paylaşacağız. Bazı bakanlıklara, yüksek yargı organlarına ve bu konuda sözü olan unsurların tamamına taslağı resmen gönderiyoruz. Bu konudaki eleştirilerini, önerilerini, katkılarını beklediğimizi ifade ediyoruz. Bugün itibariyle bu metni paydaşlarımıza gönderiyoruz. Oradan gelecek eleştiriler, öneriler, yeni teklifler de değerlendirilmek suretiyle çok kısa sürede tasarımızı Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Görüşe gönderdiğimiz taraflardan çok kısa sürede cevap bekliyoruz. Çünkü süreç sıkışık.'' Bakan Ergin, eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'un, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından ''Barışa daha yakınız'' mesajının çıktığını anımsatması üzerine, Tuğluk'un İmralı'ya ''hükümlünün avukatı'' sıfatıyla gittiğini vurguladı. Terörün Türkiye'nin problemi olduğunu ve bu problemi çözmenin siyasetçilerin görevi olduğunu kaydeden Ergin, ''Konuşarak problemleri çözmek birinci hedeftir. Bu ülkede şiddetin durması, terörün önlenmesi iktidarın birincil görevidir. Pozitif anlamda ortaya çıkacak gelişmeler ülkemizi, milletimizi, bizleri sevindirir'' dedi.