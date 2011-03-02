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Bakan Ergin: Öcalan'a ev hapsi mümkün değil

Abdullah Öcalan'a ev hapsi talebiyle ilgili sorulaya Adalet Bakanı ergin, "Yasalara göre böyle birşey mümkün değil" dedi.

02 Mart 2011 02:00

T24-  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Demokratik Toplum Kongresi'nin Abdullah Öcalan'a ev hapsi talebiyle ilgili sorulara, "Yasalara göre böyle birşey sözkonusu ve mümkün değil" yanıtını verdi. Devlet Bakanı Cemil Çiçek de, "Ev hapsi konusunda kanuni şartların oluşmadığını kanaatindeyim" dedi.

  

Ergin, TOBB Genel Merkezindeki "Cezaevleri Okuyor" projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Abdullah Öcalan'a ev hapsi tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Ergin, "Gerek mevzuat açısından gerek şu andaki yasal konum itibariyle böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ifade ettim. Şu anda Türkiye'deki mevcut kanunlarımıza göre böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil" dedi.

 

Çiçek: "Yasal şartlar söz konusu değil"

 

Cemil Çiçek de, Meclis'te gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtladı. Cemil Çiçek, "Ev hapsi konusunda kanuni şartların olmadığı kanaatindeyim. Ev hapsi hangi şartlarda olur, kanunlarımızda yazılı. O şartlar yerine gelmediyse zaten yasal şartlar söz konusu değildir" yanıtını verdi.

 

Gazetecilerden yasaya bakmalarını isteyen Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, "Öcalan'a ev hapsi için toplum hazır değil" açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Kanuni şartların oluşmadığı kanaatindeyim. Bunlar yasada belli. Bu şartlar yerine gelmediyse, kanuna uygun değil" dedi.

 

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