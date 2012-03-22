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Ergin: Kozinoğlu'nun ölümünde olağanüstü durum yok

Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ani ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı

22 Mart 2012 14:10

 

 
T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ile ilgili soruları yanıtladı
 
Bakan Ergin, Kozinoğlu'nun ölümünde olağanüstü bir belirtiye rastlanmadığını belirtti
 
Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ani ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı. 
 
 
ntvmsnbc'ye konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kamuoyunda tartışılan birçok konuya açıklık getirdi. Ani ölümü nedeniyle birçok iddia ortaya atılan Kozinoğlu'yla ilgili Adli Tıp raporunun savcılığa gönderildiğini açıklayan Bakan Ergin, ölümünde olağanüstü bir belirtiye rastlanmadığını belirtti.
 
Cezaevlerindeki ihlallerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Ergin, "Cezaevleriyle ilgili tespitler var, bunlarla önemli değişim, dönüşüm sürecine girildi. 207 cezaevi kapatıldı, 69 cezaevi inşa edildi. 2017 yılına kadar 197 cezaevi kapatılacak, 196 cezaevi yapılacak. Fiziki koşullar inşa ediliyor, ceza infaz sisteminde iyileştirme yapılıyor. Çocuklar adalet sistemine yönelik özel tedbirler geliştirildi. İstanbul’da Maltepe’de cocuk cezaevi, Ankara’da Sincan’da Çocuk Cezaevi yapıldı. İzmir Aliağa’da yeni tutuk evi inşa edildi. Tutukevi tek kişilik, bir cezaveinden ziyade eğitim mekanı şeklinde yapıldı. Okul şartlarında yapılmış mekanlar. Tek kişilik odalarda uyuyorlar, atelyelerde meslek ediniyor, rehabilitasyon çalışmalarına katılıyor, spor yapıyorlar. Topluma tekrar kazandırılmaya çalışıyorlar" diye konuştu. 
 
Pozantı'da çocuklara yönelik taciz iddialarını da değerlendiren Bakan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Titiz şekilde çalışıyoruz, hiçbir şey istismar edilmeyecek dedik. Dün sonuçlarımızı gönderdik. Kötü muamele ve tacizden ayrı ayrı toplam 18 çocuk ve 6 görevli hakkında soruşturmalar yapılıyor, yapılacak. Bize gelen her iddia titizlikle inceleniyor. Hiçbir şey örtbas edilmiyor. Ceza ve infaz kurumlarındaki görevlilerin 2010 yılında 178'si ceza almış, 2011 yılında ise ceza alanların sayısı 197." 
 
 
 

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