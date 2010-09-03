-BAKAN ERGİN DE SİLİVRİ'DEN RAHATSIZ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bazı davaların ve bu davalardaki tutukluluk sürelerinin uzamasının kendilerini de rahatsız ettiğini belirterek, ''Davaların uzaması bizi rahatsız eder, bütün bunları aşabilmek için çalışmalar yapılıyor. Yüksek yargıda son dönemde zaman aşımından düşürülmüş dosyalara bakınız... Silivri'deki dosyaların uzaması bizi rahatsız eder. Zaman aşımından düşürülen faili meçhul cinayetlere ilişkin davaların bu şekle gelmesi de bizi rahatsız eder'' dedi. Bakan Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın doğrudan referandum ile ilgisi bulunmadığını, Türk yargısının sorunlarına bütüncül açıdan bakan ve problemleri küçültüp, daha sonra bitirmeye dönük kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Ergin, 5 yıllık süre içerisinde Türk yargısının problemlerini sona erdirecek bir çalışma olduğunu kaydetti. Plan hazırlanırken yüksek yargı organlarının başkanlarıyla görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Ergin, Anayasa değişikliği paketinde ''Yargı Reformu Strateji Belgesinin kısa vadeli önceliklerinin'' yer aldığını ifade etti. Strateji Belgesi'nin yargı organlarının görüşleri alınarak hazırlandığını anımsatan Ergin, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarıyla yapılan görüşmelerde çalışmaların içeriğinin paylaşıldığını söyledi. Bakan Ergin, ortam dinlemelerinin engellenmesi yönünde stratejik planda bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını,çalışmaların belli bir noktaya geldiğini ve Parlamento açıldıktan sonra bu konuda bir takım adımlar atılacağını kaydetti. -YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda da etik ilkeler dışında bir yaptırım öngörülüp görülmediğinin sorulması üzerine Ergin, tarafsızlığı ihlal edici yaptırımların Hakimler ve Savcılar Yasası içinde düzenlendiğini, yasal eksikliğin olmadığını ancak uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri giderme konusunda gayretlerin devam ettiğini söyledi. -''HSYK GÖRÜŞMELERİ TIKANIYOR''- Adalet Bakanı Ergin, HSYK'daki kararname görüşmelerinin neden tıkandığının sorulması üzerine, ''HSYK görüşmeleri objektif kriterler konusunda tıkanıyor'' yanıtını verdi. Kararname çalışmalarına başlamadan önce HSYK'nın ilke kararları aldığını, atama ve terfi durumlarının bu ilkeler çerçevesinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün kararname taslağını hazırladığını anlatan Ergin, ''Bizim kararname taslağı kriterlere uygun hazırlanan taslaktır. Görüşmelerin sonuna doğru bu kriterlerle uyuşmayan talepler gelince bu kriterler hatırlatıldı. Bundan kaynaklı bir takım uyuşmazlık görüntüsü ortaya çıkmıştır'' dedi. Ergin, Bakanlığın Kurul üyelerinin yeni taleplerini değerlendirmek için çalışmalar yaptığını bildirdi. -''HUKUKİ ANLAMDA SAKINCA BULUNMUYOR''- Ergin, kendisi ve Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın HSYK'nın çalışmalarına katılmadığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Biz toplantıların tamamına katıldık. Son toplantıda getirilen önerileri değerlendirmek üzere, kendi kararnamemizin görüşülmeyen kısımlarını da geri çekerek, taleplerle ikisini harmanlayıp yeni bir taslak için ayrıldığımızı ifade ettik. HSYK'nın önünde görüşülecek bir taslak bulunmamaktadır. Taslak olmadığına göre yeni bir gündem de yapılmadığına göre HSYK ancak gündem yapılmak suretiyle toplanabilir, şu anda toplanmamasının hukuki anlamda sakıncası bulunmamaktadır'' diye konuştu.