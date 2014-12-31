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Bakan Elvan: Yolda kalanlar bu numaraları arasın

Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, ''İzmir-İstanbul karayolunun Balıkesir-Akhisar arasındaki bölümünde dün gece kısmen bir kapanma oldu' dedi

31 Aralık 2014 13:30

Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, kar nedeniyle kapanan yollarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Elvan, yollarda mahsur kalanların yardım için 0312 415 80 00 ve 0312 425 47 12 numaralı Yol Danışma Hatları'nı aramalarını istedi.

Ulaştırma Bakanı Elvan, ''İzmir-İstanbul karayolunun Balıkesir-Akhisar arasındaki bölümünde dün gece kısmen bir kapanma oldu. Saat 21:00 itibariyle yol açıldı. Ancak muhtemelen bazı TIR'ların yan yatması nedeniyle yol tekrar kapandı. Ekiplerimiz karayolunu açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda da benzer bir durum sözkonusu. Ekiplerimiz orada da yol açma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor” dedi.

Bakan Elvan'ın kapalı yollarla ilgili açıklaması şöyle:

"Batman, Diyarbakır, Hatay, Bursa, Yenişehir ve Çanakkale'de uçakların inişlerinde sorunlar yaşanıyor. Batman, Diyarbakır sis nedeniyle Bursa, Yenişehir ve Çanakkale'de kar nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşıyoruz.

Bir süre vermemiz şu an için söz konusu olmaz. Ama tüm teknik imkanlar sonuna kadar kullanılıyor. Ne kadar kısa sürede açabilirsek bizde tabi o kadar mutlu olacağız. Bizim gayretimizde o. Bize ulaşan herhangi bir yiyecek gibi bilgi söz konusu değil."

 

Yolda kalan aileler 

 

Biz gereken her türlü desteği yapıyoruz. Dün gece Balıkesir yolunda kalan kardeşlerimizde kara yollarının misafirhanelerine yerleştirilmiş durumda. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaları halinde bizim arkadaşlarımız bölge müdürlerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar.

Bizim numaramız var. 0312 415 80 00 - 0312 425 47 12 

Her konuyu isteyebilirler, aktarabilirler. Bu konuda Adnan bey yardım da dahil her konuda gerekirse biz bir masa oluşturalım, Genel Müdürlük'te bu hattın dışında yardımla ilgili acil sıkıntısıyla ilgili derhal gerekli önlemleri alalım.

 

 

 

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