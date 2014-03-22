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Bakan Elvan: Twitter'ın hesabı askıya almasını olumlu karşılıyorum

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 1 Ocak tarihinden itibaren vatandaşların mağduriyetine yönelik Twitter'a 643 talebinin olduğunu kaydetti

22 Mart 2014 20:21

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "Twitter'ın hesabı askıya almasını olumlu bir adım olarak görüyorum. TİB ile Twitter'in karşılıklı görüşmelerinin devam etmesinde fayda olduğu kanaatindeyim" dedi.

Elvan, Konya'da Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda partililerle bir araya geldi. Burada partililerine hitap eden Elvan, Twitter'ın kapanmasına değindi. Elvan, "Twitter'ın hesabı askıya almasını olumlu bir adım olarak görüyorum. TİB ile Twitter'in karşılıklı görüşmelerinin devam etmesinde fayda olduğu kanaatindeyim" dedi.

 

'Twitter kapandı diye eleştiriyorlar'

 

Son aylarda hükümetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Elvan, şunları söyledi

''Başbakanımızı, hükümeti itibarsızlaştırma çalışıyorlar. Yalan dolan, iftira, montaj kasetlerle her türlü saldırı, içerden, dışarıdan gelen saldırılar, bunları hep birlikte görüyoruz. Bizleri eleştiriyorlar. Twitter niye kapatıldı diye eleştiriliyoruz. Bir ülkenin uyguladığı bir hukuk vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukuna, yasalarına herkes uymak zorundadır. Eğer bir şirket, şunu söylüyorsa, ben sizin hukukunuzu tanımıyorum, ben kendi bildiğimi yaparım diyorsa, biz bunu kabul edemeyiz. Herkes, her şirket hiç fark etmez. Bizim için ister Amerikan olsun, ister İngiliz şirketi olsun, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak zorundadır. Onlarca mahkeme kararı var. Mahkeme kararları dikkate alınmıyor.''

 

Twitter'a 643 talep var

 

Bakan Elvan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 1 Ocak tarihinden itibaren vatandaşların mağduriyetine yönelik twittera 643 talebinin olduğunu kaydetti. Özgürlükten, sosyal medyanın güçlendirilmesi ve kullanılmasından yana olduklarını belirten Elvan, 2002 yılından itibaren internet ve fiber optik ağ çalışmalarını artırdıklarını ve bugüne kadar 4 bin köye internet altyapısı, bin 800 köye de fiber optik ağ götürdüklerini söyledi.

 

'Başbakanımıza küfürler edildi'

 

Yapılan yatırımlarla internette Avrupa 'nın gelişmiş ülkelerinden de daha önde olduğumuzu ifade eden Elvan, şöyle konuştu: ''Maalesef, bu sosyal medya aracını yanlış kullanıldığını görüyoruz. Sosyal medya aracı sosyalleşmek içindir. İnsanlar arasında iletişim ve bağı güçlendirmek için kullanılır. Bunu bir hakaret aracı olarak kullanamayız. Bunu bir saldırı aracı olarak kullanırsanız bu doğru yaklaşım değil. Sayın Başbakanımıza küfürler edildi, hakaretler edildi. Ailesine hakaretler edildi, küfürler edildi. Biz bakanlara küfürler edildi, hakaretler edildi. Bunların hiç mi cezası yok. Bunlara bu şirketler göz yummamalı. Hangi şirket olursa olsun ister Twitter olsun, ister Yahoo, ister Google hangi sosyal medya şirketi olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına uymak zorundadır.''

 

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