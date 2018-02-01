Bakan Elvan: Kendi yüksekokul mezununu işe yerleştiremiyorsa, o rektör başarılı değildir

İsmail AKKAYA-Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve üniversite rektörlerinin bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, \'\'Eğer bir üniversitemiz kendi meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencileri işe yerleştiremiyorsa, o üniversite rektörümüz başarılı değildir. Çünkü siz, ara eleman yetiştiriyorsunuz. Siz eğer o meslek yüksekokulunda tekniker yetiştiriyorsanız, sanayiyle iş birliği gerçekleştirip, o çocuk daha mezun olmadan onun işini ayarlamanız lazım\" dedi.

KOP Bölgesi Üniversiteleri Birliği\'nin (ÜNİKOP) \'Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı\' Konya\'da Necmettin Erbakan Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, birlik üyesi 12 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

YÖK BAŞKANI: 8 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye\'de 112\'si devlete ait olmak üzere 185 üniversite ve 8 milyona yakın da öğrencinin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin üniversitelere erişim sorununun ortadan kaldırıldığını, ancak bir istihdam sorunu bulunduğunu ifade etti. Saraç, öğretim elemanı sayısının da 155 bine ulaştığını kaydetti.

ELVAN: FAKÜLTE VE OFİS BİNASI YAPTIRMAK İÇİN GELMEYİN

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise konuşmasında üniversitelerden en büyük beklentilerinin kampüs duvarlarını kaldırıp, kampüslerin beşeri ve fiziki altyapısını bölge insanının hizmetine açmaları olduğunu söyledi. Üniversitelerin fiziki yeterliliğe sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Elvan, \'\'Artık Kalkınma Bakanlığı\'na, fakülte binası, ofis binası yaptırmak için gelmeyin. Birçoğunuzun yeterli altyapısının olduğunu biliyorum. Tabii zaruri ihtiyaçlarınızda kapımız her zaman açık. Bölgenizin sorunlarına çözüm üreten projelerle gelmenizi istiyoruz\'\' dedi.

\'ÜNİVERSİTELER AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARINA BAŞVURMUYOR\'

Elvan, Türkiye\'de üniversitelerin, araştırma ve geliştirme çalışmaları için kolay kaynak temin edebildiklerini, bu durumun dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ifade etti. Elvan, \'\'Üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve diğer kurumlardan daha kolay kaynak alabilmeleri nedeniyle genellikle Avrupa Birliği programlarına başvurmadıklarını biliyoruz\'\' diye konuştu.

\'AYNI BÖLÜMLERİ AÇMAYIN\'

Üniversitelerin birbirlerinin kopyası fakülte ve bölümler açtığına dikkat çeken Elvan, bölümlerin gözden geçirilip farklı bölümler açılması gerektiğini vurguladı. Elvan, \'\'Artık dünyada çok hızlı dönüşüm yaşanıyor. Yapay zekâdan, katmanlı üretimden bahsediyoruz. Sanal gerçeklikten, robotiklikten bahsediyoruz. Yeni bölümlere ihtiyacımız var. İhtisaslaşma konusunda \'şu ilde bir bölüm var, bir bölüm de ben açayım\' anlayışını terk etmemiz lazım\'\' dedi.

Elvan, ülkenin gelişmesi için üniversitelerin sanayiyle iç içe olması ve birlikte çalışmalar yapması, sanayiciden kopuk olunmaması gerektiğini söyledi.

\'O REKTÖRÜMÜZ BAŞARILI DEĞİL\'

Rektörlerin, üniversiteden mezun olan öğrencilerin işe yerleştirilmesi için gayret sarf etmesi gerektiğini belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şöyle konuştu:

\'\'Rektörümüzün, \'Benim 10 bin öğrencim var; her yıl 2 bin öğrenciyi mezun ediyorum, bu 2 bin öğrenciden kaçını işe yerleştiriyorum?\' demesi lazım. \'Benim görevim değil\' diyemezsiniz. Üniversitenin başarı ve performansından bahsetmek istiyorsanız, yetiştirdiğiniz öğrencilerin ne kadarını işe yerleştirildiğini bilmeniz lazım. Bu da sizin önemli performans göstergenizdir. Hele hele meslek yüksekokullarında, üniversitenin en önemli misyonu, araştırma- geliştirmedir ama meslek yüksekokulları ara elemen yetiştirmektedir. Eğer bir üniversitemiz, kendi meslek yüksekokuldan mezun olan öğrencileri işe yerleştiremiyorsa, o üniversite rektörümüz başarılı değildir. Çünkü siz, ara eleman yetiştiriyorsunuz. Siz eğer o meslek yüksekokulunda tekniker yetiştiriyorsanız, sanayiyle iş birliği gerçekleştirip, o çocuk daha mezun olmadan onun işini ayarlamanız lazım. Yoksa \'Şuraya şu bölüm açılmış, ben de açayım, a ilinde diş hekimliği fakültesi var ama benim ilimde diş hekimliği fakültesi yok, bir diş hekimliği fakültesini de burada açalım\', böyle bir yaklaşımı kesinlikle benimsememiz lazım. Zaman zaman bizler de şu bölüm açılsın diyebiliriz. Ama rasyonel değilse, ona da hayır demeliyiz. Bir diğerinin kopyası fakülteler, bölümler acıyorsak bunların ülkemize ve milletimize katkısı olmayacaktır. Yapılacak harcamaları da israf olarak nitelendiriyorum.\'\'



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