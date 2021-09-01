Bakan Elvan: Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" düşüncesini dile getirdi.

Elvan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." ifadesini kullandı.

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