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Bakan Eker'i ağlatan görüntü

Erciş’te depremde çöken bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde izleyen Gıda...

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Erciş’te depremde çöken bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde izleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, enkaz altında hemşire bir annenin kucağında bebeğiyle cesedinin olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşadı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Erciş Kaymakamlığı'nda bir süre yetkililerden bilgi aldıktan sonra bazı enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Depremde binaları çöken vatandaşlarla görüşen Eker, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Eker, arama kurtarma çalışmaları devam eden çöken bir binanın enkazında da incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu sırada enkaz altında çıkarılmaya çalışılan bir hemşire ile kucağında sarılmış bir vaziyette 18 aylık bebeğinin cesetlerinin olduğunu öğrenen Bakan Eker, duygusal anlar yaşadı.

Gözlerinin dolduğu gözlenen Bakan Mehdi Eker, bir süre ekiplerin, anne ve bebeğinin cesedinin çıkarılması için yaptıkları çalışmaları izledi.

Bebeğin babasının cesedinin de kısa bir süre önce enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.


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