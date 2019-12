-BAKAN EKER'DEN SİVAS'A KREDİ MÜJDESİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, gücü birleştirmeye önem verdiklerini belirterek, AB'den alınacak uyum kredisi için belirlenen 20 ilden birinin Sivas olduğunu belirterek, ''Buradaki kardeşlerim bunu bilsinler ki, biz Sivas'ın durumunu, buradaki vatandaşlarımızın burada kalmasını, üretime oradan katkı sağlamasını ve orayı yurt olarak benimseyip, orada medeniyetlerin nimetlerinden istifade ederek yaşamasını istiyoruz'' dedi. İstanbul'da Dedeman Otel'de düzenlenen, Sivas Vadi İlçeleri Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Eker, Türkiye genelinde hükümetleri döneminde bin 800 tarımsal kalkınma kooperatifi desteklediklerini belirtti. Vadi İlçeleri Federasyonunun önemine de değinen Eker, ''Gücünü birleştirmeye biz önem veriyoruz. Birlikten dirlik doğar. Gücü birleştirdiğiniz zaman ortaya muazzam bir enerji çıkar. O enerjiden de bir sinerji doğar ve o yatırıma dönüşür. Vadi Federasyonunun da aslında amacı da bu değil mi?'' şeklinde konuştu. Kooperatiflere hükümetleri öncesinde yaklaşık yüz milyon lira destek verildiğini belirten Bakan Eker, ''Biz 1 milyar 500 milyon lira destek verdik. Peki Sivas'a? 24 tarımsal kalkınma kooperatifine 17 milyon lira destek verdik. Şu anda bunlar faal olarak çalışıyor. Bundan sonraki süreç içerisinde, biz güçlü taraflarımız ne, zayıf taraflarımız ne biliyor muyuz? Biz kırsal kalkınmayı desteklemek suretiyle Vadi ilçelerini ve Sivas'ın genelini buradaki potansiyeli nasıl harekete geçiririz? Bunun üzerinde duracağız'' diye konuştu. Tarımı ve kırsal kalkınmayı desteklemek üzere bir kurum oluşturduklarını anlatan Eker, bu kurumun, 2011 içerisinde kaynak kullandırmaya başlayacağını söyledi. Mehdi Eker, bu kurum bünyesinde, et, süt ve kültür balıkçılığı, süt ürünleri ile et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal turizm gibi alanlara destek sağlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biz, kırsal kalkınmayı sadece bir tek ürünün desteklenmesi olarak görmüyoruz. Bir hayat tarzının alt yapıyla birlikte ne kadar üretim imkanı var, ne kadar kabiliyeti var, ne kadar ürün yetiştirebiliyor, bunların tamamını içine alan bir anlayışla bizim desteklerimiz devreye giriyor. Kuruma, proje kapsamında şu ana kadar 50 başvuruda bulunuldu. Bunların çoğu et ve süt işleme ve pazarlama ile ilgili. Bunun tabii en az yüzde 50'si hibe olacak.'' Cumhuriyet tarihinde ilk defa faizsiz kredi uygulaması başlattıklarını ve bu krediler içerisinde koyunculuk yatırımlarının da var olduğunu belirten Bakan Eker, şunları söyledi: ''Bu faizsiz kredi uygulamasına Sivas'tan 281 kişinin başvurusu şu an itibarıyla kabul edilmiştir. Bu çerçevede 17 milyon lira kredi kullanıyor. Bu kredi faizsiz olarak 7 yıl vade ile 2 yıl ödemesiz olarak kullanılacak. Bunu 1 Ağustos itibari ile başlattık, Türkiye'de 15 bin 500 kişi başvuru yaptı. 1 milyar 50 milyon lira kredi kullandırıldı.'' Eker, şöyle devam etti: ''AB'den alıp uyum için kullanacağımız kredilerde, Sivas bu projenin uygulanacağı ilk 20 ilden bir tanesidir. Buradaki kardeşlerim bunu bilsinler ki, biz Sivas'ın durumunu, buradaki vatandaşlarımızın burada kalmasını, üretime oradan katkı sağlamasını ve orayı yurt olarak benimseyip, orada medeniyetlerin nimetlerinden istifade ederek yaşamasını istiyoruz. Biz hükümet olarak Türkiye'de altyapı çalışmalarına önem verdik. Bununla ilgili hususlarda biz hep doğu-batı, kırsal-kentsel ayrımı gözetmeden biz bunları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreç içerisinde de bizim desteklerimiz devam edecek. Sivas'ın potansiyeli 64 tane hibe tesis değil. Biz vermeye hazırız. Siz de bunu istemeye ve almaya hazır olun. Şunu söylüyorum. Bizim hükümetimiz dönemimizde Sivas çiftçisinin cebine nakit geri almamak üzere verdiğimiz desteğin miktarı 704 milyon lira. Bu salondaki insanlar kökleriyle bağlarını koparmayan dinamik bir yapıdır. Sivas, bizim kültür dokumuzda önemli bir yere sahiptir.'' -AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERDEM- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de, konuşmasında Sivas'a ellerinden gelen her desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkenin her yerini sevdiğini, ancak Sivas'a ayrı bir değer verdiğini belirtti. Erdem, şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan, bize sık sık Sivas'taki çalışmaları takip edip etmediğimizi soruyor. Biz de bu ilgiden yola çıkarak Sivas'ın sorunları ve çözümleri için kafa yoruyoruz. İlk iş olarak Sivas'ın sorunlarıyla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Daha sonra bu görüşmeler gelişti. Sivas'a yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sivas'a ne yaparız anlamında önceden hazırlanan eylem planlarını güncelliyoruz. Sivas'ın en temel sorunu göç. Göç denilince akla ilk olarak işsizlik gelir. Ancak işsizlik göçün sebeplerinden bir tanesidir. Aslında Sivas'tan göçün olması Sivas'ın kazancı. Şimdi, bu kabuğuna sığmayan yeteneklerin Sivas'a yeniden dönerek, yeteneklerini Sivaslılara sunması önemlidir. Biz acil olarak eylem planları hazırlayıp, buna yönelik projeler üreterek önümüze bakmak zorundayız.''