-BAKAN EKER BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda haber yapılmak üzere gerçekleştirilen sohbette, konu BDP kökenli bağımsız milletvekillerinin TBMM'deki yemin krizine geldiğinde, ''Milletvekillerinin her türlü meşru taleplerinin Meclis çatısı altında tartışılabileceği'' yönündeki sözlerinin gazetenin haberi sunuş biçiminden kaynaklanan bazı yanlış anlamalara yol açtığını, bunun üzerine, yanlış anlamaları giderecek bir açıklama yaparak, yine ''meşru talep'' vurgusunda bulunduğunu ifade etti. Eker, yaptığı yazılı açıklamada, bütün bunlara rağmen, çatışmacı bir dili benimseyen, bunu adeta bir siyaset biçimi haline getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, aslında var olmayan sözler üzerinden yine siyasi bir çıkarı devşirebilme çabası içine girdiğini savundu. Bakan Eker, şunları kaydetti: ''Yıllardır kan ve gözyaşından beslenen, Mezarcı Sendromu'nu andırır bir biçimde, adeta ne kadar çok kan ve gözyaşı olursa o kadar sebeplenebileceği beklentisine kapılan bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak tam bir acullukla kendisine durumdan vazife çıkarmıştır. Sözlerim, bugün basın organlarında düzeltilmiş haliyle yer almasına rağmen gerçeğin kendi çürük muhakemesini bozacağı endişesiyle bunu görmezden gelmiştir. Asgari gazete enformasyonunu bile ıskalayan, cehaletle fırsatçılığın karışımı bir tutumla o her zamanki bildik öfkeli, saldırgan retorik yine devreye girmiş; hem şahsıma, hem üyesi bulunduğum Hükümete hem de Partime ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bu hastalıklı siyaset dilinin, milletimizin engin sağduyusundaki karşılığı ise malumdur. Siyasetin bu arkaik temsil alanının boyutu, geneldeki barış, sevgi ve düzey alanının içinde kapladığı yer her seçim sonrasında giderek küçülmektedir ve bu Türkiye için umut verici bir gelişmedir.''