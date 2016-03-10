Bakan Efkan Ala’nın projesi 10 yıllık çıktı

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın terörle mücadelede yeni güvenlik konsepti olarak açıkladığı, “Mahalleler ve sokaklar polise zimmetlenecek” projesi 10 yıllık çıktı. 2006’dan beri mahallelerin Toplum Destekli Polislere (TDP) zimmetlenen proje konusunda Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz de, 10 Aralık 2014 günü 81 İl Emniyeti’ne genelge göndermişti. Lekesiz, iki yıl önce suçun önlenmesi ve kısa sürede aydınlatılması için “zimmet” uygulaması başlamıştı.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, Bakan Ala’nın Cizre, Sur, Silopi gibi operasyonların yapıldığı kritik ilçeler başta olmak üzere birçok kentte mahallelere vatandaşın kendisini daha güvende hissetmesi ve hemen ulaşabilmesi için polis merkezleri oluşturulacağını açıklaması tartışmalara yol açtı.

Ala’nın, “Sokak sokak, mahalle mahalle kimin sorumlu olduğu, görevlisi kim, sorumlusu kim belli olacak, böyle bir anlayışa geçiyoruz” diye kamuoyunun gündemine taşıdığı projenin 10 yıldır uygulamada olduğu tespit edildi.

İlk Aksu başlattı

Mahalle ve sokakların polislere zimmetlenmesi projesinin ilk olarak Abdülkadir Aksu’nun İçişleri Bakanı olduğu 2006 yılında başladı. Aksu, AB projesi olarak hazırlanan “Toplum Destekli Polislik” projesini hayata geçirirken, “Her polise sokaklar sorumluluk alanı olarak verilecek” dedi.

Proje, 2006’da pilot seçilen 10 ildeki 20 polis merkezinde başladı. Aksu 81 İl Valisi’ne de ‘’Her gün bu sokaklarda olan olayları sorumlu polisler sakinleriyle konuşup değerlendirecek’’ talimatı verdi.

Halen yürürlükte

Ala’nın göreve getirdiği Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in de Toplum Destekli Polis uygulamasının alanını genişleten sokakların polislere zimmetlenmesi konusunda 10 Aralık 2014’de tüm teşkilata bir genelge ile duyurdu. Uygulama 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nce halen devam ettiriliyor. Lekesiz 2 yıl önce İl Emniyet Müdürlerine şu talimatları vermişti:

-Emniyet müdürlüklerinde görevli tüm birimlere ait sivil ve resmi motorize ekipler, yaya devriyeler, suçların yer, zaman ve yoğunluk dağılımıyla, hassas noktalar, olay türü de göz önünde bulundurularak sorumluluk bölgeleri zimmetlenmek suretiyle görevlendirilecektir.

-Bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinde öncelikle görevlendirilen personel sorumlu olacak ve konu sıralı amirlerce hassasiyetle denetlenecektir. Konu İl Emniyet Müdürleri tarafından önemli takip edilecek ve aksaklığa meydan verilmeyecektir.