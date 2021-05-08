Bakan Dönmez, "yönetici eş ve yakınlarına atama" iddiasını yalanlamadı, “Liyakat esaslı yapıldı” dedi

TBMM KİT Komisyonu üyesi İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) yöneticilerin eş veya yakınlarının koordinatör olarak atandığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Yanıtta iddia reddedilmezken koordinatör görevlendirmelerinin “liyakat esaslı yapıldığının” belirtilmesi dikkati çekti. Yanıtta geçen yıl denetimler için yapılan görevlendirmelerde personele 3.4 milyon TL harcırah ödendiği de bildirildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır imzalı habere göre, İyi Parti’li Öztürk, MAPEG ile ilgili çeşitli iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Bakan Dönmez’e, “MAPEG’de PTT’ye bağlı bir kuruluş üzerinden hizmet alımı yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise kaç kişi göreve başlatılmıştır? Hangi pozisyonlarda görev yapmaktadır? Kurum üst düzey yöneticileri tarafından referans olunan kaç personel bulunmaktadır? İşe alımlarda kurum üst düzey yöneticilerinin akraba ve yakınlarına görev verildiği doğru mudur” sorularını yöneltti.

“Personel tedarikleri PTT tarafından yapılmaktadır”

Dönmez’in yanıtında, PTT’den hizmet alımı yapıldığı kabul edildi. Maden Ruhsatlarının Tarihçelerinin Sayısallaştırılması Projesi kapsamında çeşitli pozisyonlarda 38 kişinin çalıştığına işaret edilen yanıtta, “Bu proje kapsamında imzalanan teknik şartnameye göre, personel tedarikleri PTT tarafından yapılmaktadır” denildi.

Öztürk önergesinde, “MAPEG’de bazı üst düzey yöneticilerin eş ve/veya yakınlarının koordinatör olarak atandığı iddiası doğru mudur” diye de sordu. Yanıtta, “Koordinatör görevlendirmeleri liyakat esaslı yapılmakta olup, bu kapsamda görev süresi, sevk ve idare kabiliyeti, mesleki yeterlilik ve iletişim becerileri göz önünde bulundurulmaktadır” denilmekle yetinildi.

Öte yandan Bakan Dönmez, “Üst düzey yöneticinin makam şoförünün mali uzman olarak görevlendirilip yolluk ücreti aldığı” iddiası ise yanıtsız kaldı.