Bakan Dönmez: Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler" dedi. Dönmez, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır" diye konuştu.

Dönmez, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar" ifadelerini kullandı.