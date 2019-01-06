Bakan Dönmez, HDP'li vekilin iddiasını doğruladı; cuma günleri 3 bin 215 kesinti yapıldı

T24 ANKARA

HDP Milletvekili Mensur Işık, seçim bölgesi Muş'ta, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekiplerinin, özellikle hafta sonuna denk getirilerek insanların elektiriğini kestiğini iddia ederek konuyu Meclis'e taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın seçim bölgesi Muş’ta yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) alınan bilgide, Muş ilinde sadece Bulanık İlçesi’nde akıllı sayaçlar üzerinden uzaktan kesme işlemi yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, 2018 yılı toplamında fatura borcu, ve kaçak kullanımından dolayı cuma günleri 3 bin 215 adet, cumartesi günleri 135 adet enerji kesme işlemi yapıldığını belirtti. Bakan, pazar günleri kesinti yapılmadığını söyledi.

Bakan Dönmez'in yanıtlarını değerlendiren HDP’li Mensur Işık, “Elektrik kesintilerinin VEDAŞ tarafından özellikle hafta sonuna denk getirilerek insanların ikinci bir defa cezalandırıldığı belirtilmiş ve bu durum Bakan’ın verdiği cevapla teyit edilmiştir”dedi.

HDP'li Işık’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Verilen önergede VEDAŞ tarafından Muş ilinde akıllı sayaç sistemine geçildiği ve kaçağa karşı algı yönetimiyle abonelere ait saatlerin direklere takıldığı, merkezi bir sistemden kontrol edilen bu sayaçlar aracılığıyla abonelerin adeta cezalandırıldığı belirtilmişti. 10 TL’den bile daha az borcu bulunan yurttaşların bile elektriklerinin merkezi bir bilgisayarla kesildiği, bazen 10 yıldan daha önceki bir zamana ait çok düşük miktarda borcun bile tespit edilmesi durumunda bu saatler üzerinden merkezi bir bilgisayarla kesme işlemi uygulandığı belirtilmişti.

Elektrik kesintilerinin VEDAŞ tarafından özellikle hafta sonuna denk getirilerek insanların ikinci bir defa cezalandırıldığı belirtilmiş ve bu durum Bakan’ın verdiği cevapla teyit edilmiştir.

Bakan tarafından verilen yanıtta sadece Bulanık ilçesinde uzaktan kesme işlemi uygulandığı belirtilmiştir. Oysa diğer ilçelerde de bu uygulamaya geçtiği bilinmektedir. Bulanık ilçesi kapsamında verilen yanıtlara bakıldığında 2018 yılında Cuma günlerine denk getirilen kesinti sayısının 3.215 olduğu belirtilmiştir. Diğer bir deyişle Bulanık ilçesinde ikamet eden 3.215 ailenin elektriği hiçbir uyarı yapılmadan Cuma günü uzaktan bir bilgisayarla kesilmiştir. Bu ailelerin neredeyse tamamına yakınının kırsal kesimde ikamet ettiği, internet bankacılığı gibi imkânlara sahip olmadığı düşünüldüğünde hafta sonu faturalarını ödeyip elektrik kullanımına devam etmelerinin ne kadar güç olduğu görülmektedir.

Sadece Bulanık ilçesinde 3.215 ailenin kullandığı elektriği Cuma günü kesip tüm hafta sonu elektriksiz kalmalarına neden olan bir “Sosyal Devlet” düşünülemez. Orada halk elektriği kaçak kullanmıyor. Kaldı ki direklere takılan akıllı saatlerle kaçak elektrik kullanmak imkânsız hale getirilmiştir. Yoksul Muş ilinde halkın elektriğinin habersiz kesilmesinin kendisi kaçak bir uygulamadır. VEDAŞ yetkilileri ve Hükümet bu uygulamadan derhal geri adım atmalıdır.