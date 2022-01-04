Bakan Dönmez: Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı." dedi.

Dönmez, 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından başarıyla tamamlandığını ifade etti.

2021 yılında altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık ithalat yapıldığını vurgulayan Dönmez, 2009 yılında 11 milyar lira olan madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının 2020 yılında yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti.

Maden ihracatının 2000 yılında 565 milyon dolar olduğunu anımsatan Dönmez, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı. 20 yılda 10 kattan fazla bir artış yakaladık. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakaladık." diye konuştu.

Maden ihracatında Çin ilk sırada

Dönmez, geçen yıl, maden ihracatında ilk 10 içerisinde Çin, ABD, İspanya, Bulgaristan, Belçika, İtalya, Hindistan, İsveç, Almanya, Fransa'nın olduğunu, bu yıl Endonezya, Özbekistan, Hong Kong, Arnavutluk ve Sırbistan'ın da listeye eklendiğini bildirdi.

En yoğun ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yüzde 28 ile Çin'in ilk sırada geldiğini belirten Dönmez, Çin'i yüzde 9,7 ile ABD, yüzde 5 ile İspanya ve yüzde 4 ile Bulgaristan ve Belçika'nın izlediğini kaydetti.

Bakan Dönmez, "Madenciliğe ilişkin içerideki taşeronlar vasıtasıyla yapılan yurt dışı kaynaklı bazı işler olduğunu biliyoruz. Biz hep şunu diyoruz. Bu işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarda. Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme haiz." ifadelerini kullandı.

Madencilik faaliyetlerinin salgın sürecinde sekteye uğramaması için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Dönmez, "Yatırımları teşvik etmek için bugüne kadar gerekli projeleri ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Özel teşebbüsün önünü açtık, bundan sonra da açmaya devam edeceğiz. Böylesine potansiyeli yüksek bir alanın tam anlamıyla ekonomiye kazandırılması için kamu ve özel sektör sinerjisini her zaman en üst seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu. (AA)