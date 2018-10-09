Bakan Dönmez: 'Fatih' bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz\'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zamanda filomuza katacağız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel\'de düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi\'nin açılışına katıldı. Toplantıya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve sektör temsilcileri de katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye\'nin sadece cari açığın kapatılması anlamında değil, enerji teknolojilerinde de önemli adımlara imza attığını ve enerjide başlatılan Ar-Ge dönüşümünün Türkiye\'yi önemli bir üretim üssü haline getireceğini söyledi. Türkiye\'nin yerli kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak zorunda olduğunu aktaran Bakan Dönmez, bu kapsamda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1200 megavatlık rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin de 23 Ekim\'e kadar alınacağını kaydetti.

1000 megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını aktaran Dönmez, \"Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye\'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum. Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10\'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

\'YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ\'

Türkiye\'nin enerji politikalarında enerji verimliliğinin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Dönmez, \"2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın karşılığını 2033\'e geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolar olarak geri alacağız. Türkiye\'de enerjinin uygun sunulması israf edileceği anlamına gelmez\" dedi.

\'ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR\'

Akkuyu Nükleer Santrali\'ndeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, Türkiye\'nin enerji sepetindeki en önemli bileşenlerden birinin nükleer santraller olacağını kaydetti. 2023\'te Akkuyu\'da ilk reaktörün işletmeye alınmasının planlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, Sinop Nükleer Santrali\'nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

\'TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYI SÜRDÜRECEK\'

Doğalgazda depolama çalışmalarının devam ettiğini, temel hedefin 2023\'e kadar yıllık gaz tüketiminin asgari yüzde 20\'sini depolayacak kapasiteye ulaşmak olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri\'nin açılışının planlandığını söyledi. Türkiye\'nin mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir serbest enerji piyasasının temellerini attığını da vurgulayan Bakan Dönmez, \"Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır. Türkiye bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmayı sürdürecektir\" diye konuştu.

İLK SONDAJ BU AY SONUNDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye\'nin ilk sondaj gemisi Fatih\'in de Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, \"Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz\'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız\" dedi.

Zirve sonunda Bakan Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz\'a çeşitli hediyeler verildi.



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