Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatı açıklaması: Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da rekor artışlarının yaşandığı doğalgaz fiyatlarına ilişkin "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" dedi.

"Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır"

Bakan Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirtirken, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" dedi.