Bakan Dönmez: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinden etkilenen vatandaşların faturalarının ödeme süresinin üç ay ertelendiğini söyledi. Dönmez, "Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından YEDAŞ Koordinasyon Merkezi bahçesinde açıklama yaptı.

Dönmez şunları söyledi:

"4 ilçemizde, 395 köyde toplam 38 bin 326 abone, bir kısmı hattın yıkılmasından dolayı bir kısmı da arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kullanamadı.

Başkent EDAŞ bölgesinde yer alan Kastamonu ilimizde 511 personel, 195 araç, 110 jeneratör, 3 mobil trafo ve 5 drone ile sahada çalışmalara devam ederken, Sinop ve ilçelerinde hizmet veren Yeşilırmak EDAŞ ekipleri de 181 personel, 86 araç, 107 jeneratör, 3 mobil trafo ve 1 drone ile sahadaki çalışmalarını hızlıca sürdürüyorlar.

Bugün itibariyle baktığımızda 25 köye hâlâ elektrik veremiyoruz. Onun dışındaki bütün köy ve mahallelerimize elektriği vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerimizde birer köy olmak üzere, Türkeli ilçemize bağlı 3 köyde, Ayancık ilçemize bağlı 25 köyde halihazırda elektrik verme çalışmaları süratle devam ediyor. İnşallah bu gece yarısı itibarıyla toplam elektrik sağlayamayacağımız köylerin sayısı, belki de 10'un altına düşmüş olacak.

Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız."