Bakan Dönmez: 17 personelimizin Covid-19 testi pozitif çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 17 personelde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Dönmez, personellerin 8'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü, 5'inin de iyileşerek taburcu olduğunu kaydetti.

Bakan Sönmez, CHP İstanbul Milletvekli Sezgin Tanrıkulu'nun, verdiği soru önergesini yanıtladı. Tanrıkulu'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki Koronavirüs vakalarına ilişkin 9 Nisan'da Meclis Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 17 kişide Koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Bakan Dönmez'in önergeye şu yanıtı verdi:

"17.04.2020 tarihi itibariyle Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında çalışan 17 personelin Corona Virüs testi pozitif çıkmıştır. Bahse konu personelden 8'inin hastanede tedavisi sürmekte olup, 5'i ise iyileşerek taburcu olmuştur. Corona Virüs tespit edilen personelimizin tümü devlet hastanelerinde tedavi edilmiş olup, bu kapsamda yaşamını yitiren herhangi bir personel olmamıştır.

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasında toplam 1.079 personele idari izin verilmiştir.

Corona virüs salgım ile mücadele kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının yayınlamış oldukları Genelgeler çerçevesinde gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır."