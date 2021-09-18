Bakan Dönmez: 11 ilde yükümlülüğünü yerine getirmeyen 194 bin 97 abonenin elektriği geçici olarak kesildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun elektrik kesintileriyle ilgili soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; 11 ilde, elektrik abonelerinin sayısını ve elektriği geçici olarak kesilen abonelerin oranlarını paylaştı.

Bakan Dönmez’in açıkladığı oranlara göre; 11 ilde üretilen elektrik faturası sözleşmesine göre, yükümlülüğünü yerine getirmeyen 194 bin 97 abonenin elektriği geçici olarak kesildi.

Bakan Dönmez’in, CHP’li Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta; 2020 yılı sonu itibarıyla illere göre abone sayısı ve elektriği geçici olarak kesilen abone oranı şöyle:

“. Van’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 987 bin 460. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 2,15. Yani 64 bin 231 abone.

. Bingöl’de üretilen fatura sayısı 868 bin 665. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,49. Yani 12 bin 944 abone.

. Şırnak’ta üretilen fatura sayısı 1 milyon 75 bin 930. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,55. Yani 16 bin 677 abone.

. Erzincan’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 901 bin 33. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 0,31. Yani 8 bin 994 abone.

. Kars’ta üretilen fatura sayısı 855 bin 628. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı 1,36. Yani 11 bin 637 abone.

. Erzurum’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 514 bin 509. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,03. Yani 25 bin 900 abone.

. Hakkari’de üretilen fatura sayısı 627 bin 149. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,83. Yani 11 bin 477 abone.

. Muş’ta üretilen fatura sayısı 1 milyon 17 bin 638. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 2,55. Yani 25 bin 950 abone.

. Bitlis’te üretilen fatura sayısı 923 bin 904. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı 2,57. Yani 23 bin 745 abone.

. Ardahan’da üretilen fatura sayısı 334 bin 169. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1. Yani 3 bin 342 abone.

. Iğdır’da üretilen fatura sayısı 599 bin 601. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 0,98. Yani 5 bin 877 abone.”

Dönmez, yanıtında; “Mevzuat kapsamında, yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik arzı sağlanmıştır” bilgisini verdi.