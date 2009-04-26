Bakan: Doğalgaza zam yok

Doğal gaz zammı bilmecesi

SOCAR ne dedi?



Ankara zammı yalanladı

Türkiye-Ermenistan arasında yol haritasının belirlendiği bir dönemde, Azeri ulusal petrol şirketi SOCAR'dan gelen açıklama Azerbaycan’ın Türkiye'ye sattığı doğalgazda zamma gideceğini ima ediyordu. Şirketin yatırımlar bölümü başkanı Vagif Aliyev, kararın anlaşma çerçevesinde yeni fiyat belirlemekten ibaret olduğu görüşünde. Enerji Bakanı Hilmi Güler ise, "Kontratımız var. Zam yapılması mümkün değil" dedi.Ankara-Erivan hattında ilişkilerin normalleşmesi için yol haritasının belirlendiği bir dönemde Azerbaycan'dan gelen bu açıklama kafaları karıştırdı.Azeri ulusal petrol şirketi SOCAR, Azerbaycan'ın Türkiye'ye sattığı gazın fiyatını artıracağını ima eden açıklamalarda bulundu.Şirketin verdiği bilgiye göre, Türkiye'ye gaz satışına ilişkin 2001'de imzalanan anlaşma, her yıl fiyatlarla ilgili yeni görüşmeler öngörüyor.Ancak buna karşın, 2001'den bu yana Türkiye'ye yönelik bir fiyat revizyonu yapılmadı.Türkiye, 2001'de varılan anlaşma gereği Azeri gazının bin metreküpüne 120 dolar ödüyor.Şirket yetkililerine göre, artık Türkiye'ye gaz satışında yeni bir fiyat belirlenmeli.Şirketin başkanı Rövneg Abdullayev, Azerbaycan'ın ne kadar zam istediğini açıklamadı, ancak konuyu Türkiye sanayi ve enerji bakanlıklarının yanı sıra BOTAŞ ile ele aldıklarını belirtti.Azeri ulusal petrol şirketi SOCAR'ın yatırımlardan sorumlu bölümün başkanı Vagif Aliyev ise, Azerbaycan'dan gelen açıklamaların zam olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde.Ankara'dan da Azeri doğalgazına zam söylentilerine tepki gelmekte gecikmedi.Güler, AKP Genel Merkezi'nde devam eden Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndan ayrılırken, gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, "Bu haberler doğru değil, iki gündür Azerilerle toplantılar yapıyorum. Böyle bir şey söylenmedi, zam yok. Kontratımız var, yapması mümkün değil" karşılığını verdi.Konuyu değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zam için, "Haberim yok. Eğer öyleyse, petrolün düştüğü bir dönemde bu karar düşündürücüdür" demişti.