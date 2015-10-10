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Bakan: Diyarbakır'da sırf mağdur görünsünler diye provokatif eylem yapıldı, aynı filmi orada da gördük!

"Ankara'daki saldırı milletimizin huzurunu bozmaya yöneliktir. Provokasyondur"

10 Ekim 2015 17:35

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'daki patlamaya ilişkin, "Diyarbakır'da seçimlerden önce sırf barajı aşsın diye, mağdur görünsünler diye böyle bir provokatif eylem yapıldı.  Aynı filmi biz Diyarbakır'da gördük, başka yerde gördük. Failleri en kısa zamanda yakalanacak, mutlaka cezalandırılacaktır" dedi.

Bakan Eroğlu, "Bu gibi provokatörlere milletin dikkat etmesi lazım. Seçim zamanı milletin huzurunu bozmak isteyenler hep bu tür terörist eylemleri yapıyor. Dolayısıyla milletimizin bu konuda hassas olması lazım diye düşünüyorum. Maksat milletimizin huzurunu bozmaya yöneliktir. Provokasyondur" diye konuştu.

 

'Failler en kısa zamanda yakalanacak'

 

5 Haziran'da da Diyarbakır'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin yaralandığı benzer bir saldırı yaşandığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Biliyorsunuz daha önce Diyarbakır'da seçimlerden önce sırf barajı aşsın diye, mağdur görünsünler diye böyle bir provokatif eylem yapıldı. Aynı filmi biz Diyarbakır'da gördük, başka yerde gördük. Dolayısıyla inşallah failleri en kısa zamanda yakalanacak, mutlaka cezalandırılacaktır. Çünkü artık failler tek tek tespit ediliyor. İnşallah bunlar da yakalanacaktır. Bildiğim kadarıyla hayatını kaybedenler var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Emniyet teşkilatımız gereğini yapacaktır. Milletimiz bu tür provokatif eylemlerin gazına gelmesin" diye konuştu.

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