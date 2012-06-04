Bakan Dinçer, öğrencilerin saç uzatmasına izin verdi

Eğitim yöneticilerine projeler, değişiklikler ve 12 yıllık kademeli eğitimle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “öğrencilerin kılık kıyafetinde serbest uygulamalara gidilebileceğinin” sinyalini verdi ve “çocukların okulda saçlarını uzatabileceğini” vurguladı.

Milliyet Gazetesi'nden Bahar Atakan'ın haberine göre Dinçer, özetle şunları kaydetti:

“Önümüzdeki yıl okul açılışından itibaren hiçbir çocuğumuzu kılık kıyafeti sebebiyle aşağılamayınız. Onları geri göndermeyiniz. Saçı uzun diye hiçbir çocuğu okuldan uzaklaştırmayınız. Öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yanında onların saçını keserek rencide etmeyiniz. İçinde bulunduğumuz toplum anlayışı ve yaşadığımız iklim sebebiyle hiç de doğru olmadığını görmelisiniz. Yeni iklim yaratmaya, çocuklarımıza da saygı göstermeye ihtiyacımız var. Onlar da biraz kendilerini gerçekleştirsinler. Bırakın saçlarını uzatsınlar, bazen farklı bir şey giysinler. Belki gerekirse özel gün olarak yapabilirsiniz. Haftanın bir günü serbest kıyafet uygulayarak durumu gözleyebilir, yeni hava yaratabilirsiniz. Çocuklarımızın okula aidiyetlerini artıracağını düşünüyorum. Genel anlamıyla kılık kıyafet yönetmeliğine uymayı size tavsiye ediyorken, özel anlamıyla aslında çocuklarımızın yaptığı ufak tefek kaçamaklara ve benzeri husulara göz yummanızın aslında siz büyükler için daha iyi bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum.”



“Kayıt parası alandan hesap soracağım”



Okullarda bağış alınmasını yasaklamadığını dile getiren Dinçer, zaman zaman eğitim yöneticilerine sert mesajlar da verdi. Dinçer, “Kayıt zamanı bağış alınmasını yasakladım. Kayıt zamanı bağış alan hem okul aile birliği yöneticileri hem de okul yöneticilerinden hesap soracağımı bilmenizi istiyorum. Kayıttan sonra ilerleyen zaman içinde velileri toplayıp okulunuzun derdini anlatıp bağış alabilirsiniz. Kayıt zamanı usulsüz şekilde makama dayalı gücünüzü kullanarak hiç kimseden para alamazsınız. Kapıcı ailelerden 500-1000 lira alındığını görüyorum ve soruşturma açıyorum. Bunu sizler değil okul aile birliği alacak. Kayıt zamanı bağış parası alan okul sayısı 3 bin civarında. 42 bin 500 okulumuz var. 39-40 bin okulda kayıt zamanı bağış alınmıyorken, 3 bin okulda kayıt parası alınmasının eğitim sistemini geliştirmeye ne katkısı olacak? Okul müdürleri tüccar, müteahhit veya servis sağlayıcısı değildir" diye konuştu.