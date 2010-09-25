-BAKAN DİNÇER: GSS UYGULAMASINI 2011 SONUNA UZATACAĞIZ BELGRAD (A.A) - 25.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasını, süre yetişmediği için 2011 yılı sonuna kadar uzatacaklarını bildirdi. Belgrad'da Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomi Konseyi (KEK) Birinci Dönem Toplantısı'na katılan ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde incelemelerde bulunan Dinçer, 3 günlük resmi ziyaretini tamamladı. Bakan Dinçer, Belgrad Havaalanından İstanbul'a hareketinden önce AA muhabirinin, ekim ayında başlayacak zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Bakan Dinçer, 1 Ekimde başlayacak ve 31 Ekimde müracaatların biteceği uygulamayla ilgili sürenin kısa olması sorununun farkında olduklarını belirtti. Daha önce bu konuyla ilgili hazırlık yaptıklarını ifade eden Bakan Dinçer, şunları kaydetti: ''Bu sürecin ve sürenin bizim için yeterli olmadığını fark edince kanun taslağı hazırlığını yaptık, ekim ayında meclis açıldıktan sonra bunu gündeme getiririz ve bunu 2012 yılına kadar ertelemeyi düşünüyoruz. Esas konu şu, tüm Türkiye'de herkesi biz Genel Sağlık Sigortası kapsamına almak istiyoruz. 72 milyon vatandaşımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Herkes için Genel Sağlık Sigortası anlamında bir dosya olacak. Bu dosyalar hazırlanacak ve herkese gelir durumuna göre Genel Sağlık Sigorta zorunluluğu gelecek. Bunun için bir hukuki düzenleme yapılmıştı. Bununla ilgili insanların müracaatı gerekiyordu. Süre yetişmediği için, bu süreyi 2011 yılı sonuna kadar uzatacağız.'' Bakan Dinçer, GSS kapsamında gelir tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmadığını da ifade ederek, ''Gelir tespitini Kaymakamlıklarımız ve Valiliklerimiz yapıyor. Bu uygulamayı da 1-2 yıldır bu şekilde yürütüyoruz'' diye konuştu. Bakan Dinçer'in, Sırbistan ziyareti kapsamında, Sancak bölgesinde Novipazar ziyaretinin ardından Boşnakların yoğun yaşadığı Tutin kenti ile Leskova kasabasına gitmesi buradaki Boşnak nüfusu sevindirdi. Sırbistan'ın en geri kalmış bölgesi olarak bilinen, ulaşımın güç şartlarda sağlandığı bu bölgelere Türkiye tarihinde ilk kez bir bakan düzeyinde ziyaret düzenlendiğini belirten Tutin ve Leskova halkı, ziyareti çok anlamlı bulduklarını ifade ederek Bakan Dinçer'e teşekkür etti.