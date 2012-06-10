Bakan Dinçer: CHP'nin başvurusu samimiyetsizlik

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, CHP'nin '4+4+4' yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuna ilişkin olarak, ''Daha önceden mahkeme bunu reddettiği halde tekrar müracaat etmeyi ben samimiyetsizlik olarak görüyorum'' dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği'nce Emirgan Beyaz Köşk'de düzenlenen 6. Kayserililer Brunch'ında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin kamuoyunda ''4 4 4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin soru üzerine, CHP'nin daha önce de bu kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaatta bulunduğunu ve mahkemenin şeklen bu müracaatı reddettiğini hatırlatan Dinçer, o zaman herkesin hukuka saygı göstermesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Dinçer, TBMM'nin bir irade beyan ettiğini ve kendilerinin de bu irade üzerine gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

''Bu kanunla ilgili önümüzdeki yıldan itibaren uygulamalarımıza başlıyoruz. Daha önceden mahkeme bunu reddettiği halde tekrar müracaat etmeyi ben samimiyetsizlik olarak görüyorum. Daha da önemlisi daha önceden yine CHP bu konuyla ilgili olumlu mesajlar vermiş ve buna dair düzenlemeler yapılabileceğini beyan etmişti. Şimdi yaptığı davranış, önceki beyanlarından farklı bir davranış, onlarla çelişen, reddeden bir davranış. Ben CHP'yi Meclis'e ve mahkemeye saygı duymaya davet ediyorum.''