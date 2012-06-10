T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Dinçer: CHP'nin başvurusu samimiyetsizlik

Ömer Dinçer, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği'nce Emirgan Beyaz Köşk'de düzenlenen 6. Kayserililer Brunch'ında basın mensuplarının sorularını yanıtladı

10 Haziran 2012 18:35

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, CHP'nin '4+4+4' yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuna ilişkin olarak, ''Daha önceden mahkeme bunu reddettiği halde tekrar müracaat etmeyi ben samimiyetsizlik olarak görüyorum'' dedi.
 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği'nce Emirgan Beyaz Köşk'de düzenlenen 6. Kayserililer Brunch'ında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin kamuoyunda ''4 4 4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin soru üzerine, CHP'nin daha önce de bu kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaatta bulunduğunu ve mahkemenin şeklen bu müracaatı reddettiğini hatırlatan Dinçer, o zaman herkesin hukuka saygı göstermesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Dinçer, TBMM'nin bir irade beyan ettiğini ve kendilerinin de bu irade üzerine gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

''Bu kanunla ilgili önümüzdeki yıldan itibaren uygulamalarımıza başlıyoruz. Daha önceden mahkeme bunu reddettiği halde tekrar müracaat etmeyi ben samimiyetsizlik olarak görüyorum. Daha da önemlisi daha önceden yine CHP bu konuyla ilgili olumlu mesajlar vermiş ve buna dair düzenlemeler yapılabileceğini beyan etmişti. Şimdi yaptığı davranış, önceki beyanlarından farklı bir davranış, onlarla çelişen, reddeden bir davranış. Ben CHP'yi Meclis'e ve mahkemeye saygı duymaya davet ediyorum.''

ETİKETLER

ömer dinçerchpanayasa mahkemesi4 4 4

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24