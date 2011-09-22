-Bakan Dinçer: Atacağımız çok adım var İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Gelişmiş ülkelerin yükseköğretimdeki okullaşma oranları ile Türkiye'nin okullaşma oranlarının mukayesesini yapmak bile daha yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım olduğunu hatırlatıyor'' dedi. Eğitim hayatına bu yıl başlayan Özel Okan Eğitim Kurumlarının açılış törenine katılan Dinçer, bu tip müesseseleri gördükçe geleceğe daha umutlu bakma şansına sahip olduklarını belirterek, Türkiye'nin eğitim sorunlarının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Bakan Ömer Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Eğitim sektöründe de önemli bir değişim ve dönüşüm başlamış olsa da henüz hem gençlerin taleplerini hem de bilgi toplumunun gereklerini karşılamaktan çok uzak görünüyoruz. Gelişmiş ülkelerin yükseköğretimdeki okullaşma oranları ile Türkiye'nin okullaşma oranlarının mukayesesini yapmak için bile daha yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım olduğunu hatırlatıyor. 10 yıl gibi kısa bir zamanda yükseköğretimde net okullaşma oranını yüzde 14,65'ten, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında yüzde 33,06'ya yükselttik. Bugün sadece üniversitelerin sayısı, bunların ülkede dengeli dağılımı, yükseköğretimde okullaşma oranıyla değil, aynı zamanda eğitim ve öğretimin niteliği ile 10 yıl öncesiyle kıyas kabul etmez noktadayız. Geldiğimiz nokta önemli, ama yeterli değil. Dünyanın değişim hızıyla kıyaslandığında, yükseköğretim alanında daha çok yatırım yapmalı, üniversitelerin idari özerkliğini, mali esnekliğini, çok kaynaklı gelir yapısını, üniversiteler arası rekabeti ileri noktalara taşımalıyız. Küreselleşen dünya sınırları ortadan kaldırıyor. Bugün avukat, doktor, mühendis, işletmeci ve benzeri pek çok meslek mensubu uluslararası kuruluşlardan meslektaşlarıyla çalışabiliyorlar. Avrupa Birliğine aday ülkemizde insan yetiştirme politikalarımızı bu doğrultuda geliştirme zorunluluğumuz bulunuyor. Bu çerçevede üniversitelerimiz daha kaliteli ve çok yönlü bir eğitim verme anlayışıyla hareket etmelidir. Bu Değerli kurumlarda eğitimlerini tamamlayıp hayata atılan gençlerimiz dünyanın her yerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye ve en az bir yabancı dili konuşabilme yeteneğine sahip olmalıdır.'' Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan da eğitime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri Üniversitenin kuruluşunun 9. yılı olduğunu ifade ederek, bu yıl öğrenci sayısının 9 bine ulaştığını söyledi. Bekir Okan, eğitimin kalitesinin, anaokulundan başladığı, bu kalitenin ilköğretim ve lisede de devam ettirilmesi gerektiği bilinci ve inancıyla bu yıl anaokulu ve ilköğretimde de eğitim vermeye başladıklarını dile getirdi.