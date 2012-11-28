Bakan Dinçer: Artık erkek öğrenciler okula uzun saçlı gelebilecek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yeni kıyafet düzenlemesinin sadece kıyafeti değil öğrencinin saçını da ilgilendirdiğini belirterek erkek öğrencilerin uzun saçla okula gidebileceğini söyledi.

Ümit Çetinin hürriyet.com.tr'de yer alan haberinin bir bölümü şöyle:

Uzun saç serbest

Bakan Dinçer'in açıklamaları şöyle:

“Kıyafetin dışında okullarımıza bazı serbestlilikler getiriyoruz. Örneğin çocuklar okula uzun saçları ile gelebilecekler. Öğrencilerimiz saçlarını biraz uzatırsa yönetmelik kısa saçlı olacaklar dedikleri için okuldan gönderilebiliyorlar hatta bizim zamanımızda çocukların saçlarını makasla kesiyorlardı. Şimdi artık bunlara gerek yok, çocuklar saçlarını temiz tutmak kaydıyla uzun bırakabilecekler.

'Hedef çocuklara güven kazandırmak'

Gelir düzensizliği serbest kıyafetin en haklı gerekçesi olarak gözüküyor ama buna rağmen çok doğru bir eleştiri değil. Normalde günlük hayatında nasılsa okulda da öyle olacak ve bir takım şeyleri, önlük ve forma üzerinden gizlemek zorunda kalmayacak.