Bakan devreye girdi, derbi pazara alındı

Ege'nin en büyük derbisi olarak gösterilen Göztepe-Karşıyaka maçının, BDP'nin mitingi ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle ertelenmesi kararına, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın müdahale ettiği ve yeniden önceden açıklandığı gibi Pazar gününe alındığı belirtildi. Bakan Yıldırım, "Taraftarların mağdur olmaması için karşılaşmanın 17 Mart Pazar günü oynanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştük. Mağduriyet önlendi, maç pazar günü Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, güvenlik nedeniyle 17 Mart Pazar günü oynanacak Göztepe-Karşıyaka derbisini bir gün erteleme kararı aldı. Ertelemenin nedeni olarak aynı BDP'nin nevruz mitingini İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı bölge mitingi gösterildi. Federasyon'un erteleme kararı iki kulüp yönetimini de harekete geçirirken, taraftar grupları da sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, söz konusu maçın ertelenmesi nedeniyle özellikle yurt dışından gelen taraftarların mağdur olacağını belirterek maçın gününde oynanması için harekete geçti. Yıldırım, "İki takımın taraftarları aylardır bu karşılaşmayı bekliyor. Bir çok kentten ve yurtdışından maç için gelecekler var. Taraftarların mağdur olmaması için karşılaşmanın 17 Mart Pazar günü oynanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştük. Güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayarak söz konusu maçı kendi gününde oynatma kararı alındı" diye konuştu.