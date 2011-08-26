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Dünya

Bakan deviren öğrenci

Şilili öğrenci lideri 23 yaşındaki Camila Vallejo şimdi “Şili Kışı” denen halk hareketinin lideri haline geldi.

26 Ağustos 2011 03:00





 T24 - Şilili öğrenci lideri 23 yaşındaki Camila Vallejo şimdi “Şili Kışı” denen halk hareketinin lideri haline geldi.




Camila Vallejo’nun daha iyi ve ucuz eğitim çağrısı ile başlattığı öğrenci protestoları bir anda halk hareketine dönüştü.



Arap ülkelerinde “Bahar” olarak anılan isyanlar kışın yaşandığı güney yarımkürede bulunan Şili için “Kış” tabiriyle anlatılıyor. Alametifarikası burnundaki hızma olan “Komutan Camila” ülkedeki halk isyanının yüzü oldu. Tüm nakliyat işçileri ve kamu görevlileri onun çağrısına uyup iki gün genel grev yaparak ülkeyi felç etti.



Bakan düşürdü


Camila, sadece milyarder iş adamı Sebastian Pinera’nın cumhurbaşkanlığını değil tüm Şili politik elitinin egemenliğini sarstı. Kamuoyu yoklamalarında Pinera’ya halk desteği yüzde 26’ya kadar düştü.


“Camila’nın öldürülmesiyle protestolar biter” diyen Kültür Bakanı Tatiana Acuna kovuldu. Ölüm tehditleri yüzünden polis korumasına alındı. Hükümet Valejo’nun protestoları sonrası öğrenci kredilerine faizi yüzde 6.4’ten 2’ye indirdi. Güzelliği ise tüm sanal alemde onun “kült” olmasına yol açtı. Bolivya devlet başkanı yardımcısı Alvaro Garcia Linera “hepimiz ona aşığız” dedi.


 

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