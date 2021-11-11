Bakan Derya Yanık: Biz kadınlara iş edindiren değil, kadınların iş gücüne katılmasındaki farkındalığını, bunun politikasını üreten bakanlığız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı kesin hesap ve Sayıştay raporu görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın burada, “Biz kadınlara iş edindiren Bakanlık değiliz. Kadınların iş gücüne katılmasındaki farkındalığını, bunun politikasını üreten, bunun diğer Bakanlık ve özel sektör gibi noktasında paylaşan Bakanlığız. Mesela kadınların ev eksenli ekonomik üretimlerinin hayata geçirilmesiyle alakalı kooperatifçilik çalışmamız var” dediği belirtildi.

Milletvekilleri, bütçe üzerine söz alarak, görüş, öneri ve Bakan Yanık'ın yanıtlaması istemiyle sorularını yöneltti. Soruları yanıtlayan Bakan Derya Yanık, “Biz Bakanlık olarak Meclis’imizin görüş ve değerlendirmelerini, milletin temsilcileri olarak milletvekillerimizin önerilerini çok önemsiyoruz. Aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve aynı amaç için çalışıyoruz. Dolasıyla yapılacak küçük ya da büyük her türlü eleştiriye, her türlü katkıya Bakanlığımız açıktır. Bundan sonra da açık olacak” diyerek başladı.

“Biz kadınlara iş edindiren bakanlık değiliz”

Kadınların iş gücüne katılmasına konusunda Yanık, “Biz kadınlara iş edindiren Bakanlık değiliz. Kadınların iş gücüne katılmasındaki farkındalığını, bunun politikasını üreten, bunun diğer Bakanlık ve özel sektör gibi noktasında paylaşan Bakanlığız. Mesela kadınların ev eksenli ekonomik üretimlerinin hayata geçirilmesiyle alakalı kooperatifçilik çalışmamız var” diye konuştu.

Bakan Yanık, sosyal yoksulluk üzerine yapılan eleştirilere ise şöyle karşılık verdi:

“Mesela şehit yakını, gazilerle veya kadınlara yönelik yapılan çalışmalardaki bütçe azlığıyla alakalı çok ciddi eleştiriler geldi. Burada sadece kıyaslamayı paylaşacağım. Örneğin ailenin korunması ve güçlendirilmesi noktasındaki başlığa baktığınızda bizim 2021 bütçemiz 1 milyar 455 milyon kusur. 2022’de Bakanlık bütçe teklifinde 1 milyar 767 milyon 399 bin. Aktif sağlıklı yaşlanma noktasında baktığınızda 1 milyar 925 milyon 287 bine biz teklif etmişiz. Çocuklar noktasında baktığınızda 5 milyar 291 milyon 356 bini biz teklif etmişsiz. Ama aynı zamanda 5 milyar 355 milyon 356 bini de Merkezi Bütçe teklif etmiş. Yine şehit yakını, gazilerde 2022 yılı bütçesinde eleştirilen başlıklardan birisi o. 13 milyon 454 bin, bununla ne yapacaksınız, denilen başlıkta merkezi bütçede 5 milyar 486 milyon.”

Yanık, “Sosyal yardımları, derin yoksullaşma olarak değerlendirmek, yoksulluğun bir göstergesi olarak konuşmak sanıyorum ancak siyaset üretmek kaygısıyla açıklanabilir. Burada bir şekilde muhalif taraflar olarak iktidar ile muhalefetin bir şekilde birbirini eleştirmesi, birtakım karşıtlıklar üretmesi beklenir. Bunu ben anlayışla karşılıyorum” diye konuştu.

Bakan Yanık, “Kadınlar siyaset konusu olamaz. Şiddete uğrayan kadın siyaset konusu olamaz. Bakıma muhtaç, korumaya alınması gereken çocuklar siyaset konusu olamaz. Sosyal yardım ihtiyaçlısı olan engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler hiçbirisinin kaba siyaset konusunun olmamasını, tırnak içinde söylüyorum, bağışlayın, bir malzeme haline getirilmemesi lazım” dedi.

HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun kamuda işine Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile son verilen 2 bin engelli yurttaşlara ilişkin yönelttiği soruya Yanık, “Personel ihracı OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar gereği yapılıyor. Bakanlığımızdan KHK’lar ihraç edilen engelli personel sayısı sadece 4. Yani bu 2 bin kişi nereden ve nasıl bulundu onu bilmiyorum ama biz sadece kendi Bakanlığımız alakalı… Bilmiyorum yani, ama bizde sadece 4 kişi” yanıtını verdi. (ANKA)