Bakan Demircan: Sayın Baykal'ın durumunu sürekli takip ediyorum

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Ünuversitesi (OMÜ) Dektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç\'i makamında ziyaret etti. Ardından da defterini imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonunda Bakan Demircan, Rektörlük bahçesine fidan dikti. Bakan Demircan, üniversitenin yemekhanesine gidip öğrencilerle birlikte yemek yedi. Bakan Demircan sonrasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Samsun programıyla ilgili açıklamalarda bulunup basın mensuplanının sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili soru üzerine Bakan Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Bize gelen, sayın rektörümüzün son mesajında şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu tedavi amaçlı, beynin yorulmaması için, ödemin görülmemesi için. Sayın Baykalı\'ın tedavisi Türkiye\'nin en yetkin hekimleri tarafından takip ediliyor. Bize gelen son durum bu\" dedi.



FOTOĞRAFLI