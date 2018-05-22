Bakan Demircan: 24 Haziran'da güçlü parlamento sistemine geçilecek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, parlamenter sistem yönetimi süresince Türkiye’de darbelerin ve krizlerin eksik olmadığını, 24 Haziran’dan sonra ise güçlü yürütme, güçlü yasama ve güçlü parlamento sistemine geçeceklerini söyledi.

Samsun\'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti il başkanlığında 24 Haziran’da yapılacak seçimler için adaylığı kesinleşen milletvekili adayları ile basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe katıldı.

Milletvekili adaylarının tek tek kendini tanıtmasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"Seçimler önemli. Her seçim önem arz etmiştir. Çünkü milletin iradesini beyan ettiği, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadisedir seçimler. Demokrasinin değişik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemidir. Bugüne kadar parlamenter sistem ile yönetildik. Maalesef parlamenter sistem yönetimi süresince Türkiye’de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı ve Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin Nisan 2017 yılında vermiş olduğu kararla \'Biz artık parlamenter sistemi bırakalım, yerine başkanlık sistemini getirelim mi?\' diye milletimize sorduk. O referandumda milletimiz \'Evet, başkanlık sistemi gelsin\' dedi ve o sistemin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağız\" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ve başkanlık sisteminin önemine değinen Bakan Demircan, şöyle devam etti:

\"Ne için bu seçim önemli? Çünkü bugüne kadar Türkiye\'nin kalkınması hususunda alması gereken mesafenin arzulandığı düzeyde olmayışının nedenlerinden bir tanesi de parlamenter sistemde yaşanan darbelerdir. Parlamenter sistemde yaşanan krizlerdir. Parlamenter sistemde yaşanan vesayet baskılarıdır. Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olan bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz, bunun uygulamasını yapacağız. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü yasama, güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımı ile ayrılmış, kuvvetler ayrım ilkesine uygun bir şekilde çalışan yasama, yürütme sistemi hakimdir. Aynı şekilde bağımsız yargı sistemi hakimdir. Şimdi bu sistemin uygulamasına geçeceğiz. Millet başkanını seçecek, yürütmeyi seçmiş olacak. Elbette ki başkan ile birlikte Cumhurbaşkanı ile birlikte uyum içerisinde çalışan, milletin hayrına, yasaların, muhalefet baskısının da engelinde kalmadığı, kalmayacağı bir parlamento da çok anlamlıdır.\"

Bakan Demircan, \"İnşallah 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin geleceği üzerinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olacak ve Türkiye bugüne kadar yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecek. Bu coğrafyada güçlü ülke demek, güçlü Türkiye demek. Mazlumların da elinden tutan Türkiye demektir. Türkiye ve aziz milletimiz kendisine yakışan neticeyi inşallah 24 Haziran’da ortaya koyacaktır\" diye konuştu.



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