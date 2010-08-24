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Yaşam

BAKAN DEMİR AA'YI ZİYARET ETTİ SAMSUN (A.A)

24 Ağustos 2010 17:02

-BAKAN DEMİR AA'YI ZİYARET ETTİ SAMSUN (A.A) - 24.08.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Demir, AA Bölge Müdürlüğüne atanan Harun Çelik'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Demir, Kurtuluş Savaşı yıllarında milletin sesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın bugün de Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Demir, sürekli kendini yenileyen Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı haber anlayışıyla zamanın tanığı olmaya devam ediyor. Kamuoyunun aydınlatılması yolunda yürüttüğü başarılı çalışmaların devamını diliyorum'' dedi. Bakan Demir, AA'nın bundan sonraki çalışmalarını aynı karar ve azim içinde yürütmesi temennisinde bulunarak yurt genelindeki AA çalışanlarına da başarı dileklerini sundu.

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