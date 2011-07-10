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Dünya

BAKAN DAVUTOĞLU SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A)

10 Temmuz 2011 01:25

-BAKAN DAVUTOĞLU SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A) - 09.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve beraberindeki heyet, özel uçakla TSİ 21.30'da Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na geldi. Davutoğlu'nu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal uçağın kapısında samimi bir şekilde karşıladı.  Davutoğlu, Cidde'de yarın Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından kabul edilecek, ayrıca Dışişleri Bakanı El Faysal ile görüşme yapacak.  Davutoğlu'nu karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün, Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ve başkonsolosluk yetkilileri de yer aldı. Davutoğlu yarın temaslarını tamamlamasının ardından Suudi Arabistan'dan ayrılacak. 

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