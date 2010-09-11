-BAKAN DAVUTOĞLU, ASHTON İLE GÖRÜŞTÜ BRÜKSEL (A.A) - 11.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet davutoğlu, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü. Davutoğlu'nun kaldığı Conrad Otel'de gece geç saatlerde gerçekleşen görüşme, 2 saate yakın sürdü. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede Ashton, "uluslararası camiada önemi her geçen gün daha da artan Türkiye ile AB arasındaki stratejik diyaloğun önemini" vurgulayarak, bunun tam üyeliğe alternatif olmadığını belirtti. "Türkiye-AB stratejik diyaloğu ve üyelik müzakereleri eşzamanlı devam etsin" diyen Ashton, Türkiye'nin tam üyeliğini desteklediğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Davutoğlu da Ankara'nın AB'ye tam üyelik hedefine bağlılığını teyit ederek, bunun için Türkiye'nin reformları sürdürürken AB'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede, Orta Doğu barış süreci ve İran'ın nükleer dosyası ayrıntılı ele alındı. Bugün AB dışişleri bakanlarının gayrıresmi toplantısına katılacak olan Davutoğlu'nun, İngiliz, İsveçli ve Bulgar meslektaşlarıyla da ikili görüşmeler yapması planlanıyor.