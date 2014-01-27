Bakan Davutoğlu: 17 Aralık operasyonu bizim için Şeb-i Arus'tur

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 17 Aralık operasyonuna değinerek, "17 Aralık bizim için sadece ve sadece Şeb-i Arus'tur. Başka hiç bir şey değildir. Dünyevi var oluştun, uhrevi var oluşa geçişin olduğu düğün gecesidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AKP Konya İlçe Belediye Başkan Adayları'nın tanıtım toplantısı için Konya'ya gitti. Karatay Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda ilk olarak kürsiye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının 11 yıldır yaptığı yatırımları anlattı. 17 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından gerçekleştirilen ‘Yolsuzluk ve rüşvet’ operasyonuna da değinen Bakan Elvan, ''Hükümetimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Havaalanı yapmamızı istemiyorlar, büyük projeler yapmamızı istemiyorlar. Türkiye’nin gelişmesini ve güçlenmesini istemiyorlar. Kimler istemiyor, iç ve dış mihraklar. Türkiye’ye karşı savaşan unsurlar. Bunlarla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Davutoğlu: 30 yıl sonra Gezi olaylarını, 17 Aralığı hatırlamazlar

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise konuşmasında 30 yıl sonra halkın gezi olaylarını ve 17 Aralık operasyonunu hatırlamayacağını, çözüm sürecini hatırlayacağını, çözüm süreciyle bir yıldır evlere şehit acısının düşmediğini kaydetti.

Tarihte büyük yolculuklara çıkmış bir millet için küçük engellerin zamanla unutulduğunu belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

''Atılan büyük kalıcı adımlar, hafızalarda kazınır ve gelecek nesillere aktarılır. 2013 yılı bundan emin olunuz ki, birilerinin yapmak istediği, ne Gezi olaylarıyla ne de 17 Aralık operasyonuyla alakalandırılacaktır, bunların hepsi geçicidir. Ama 2013 dediğimizde hiç unutulamayacak bazı adımlar atılmıştır. Mesela çözüm süreci, hatırlanacaktır çözüm süreci ki, bu aziz milletin kardeşliğini bozmak isteyenlerin 30 yıllık çabalarına son vermiştir. Omuz omuza yürüyen Hakkarili ile Edirnelinin, Muğlalı ile Rizelinin, Diyarbakırlı ile Konyalının kardeş kılan o tarihin ayağa kalkmasıdır. ''

'17 Aralık bizim için Şeb-i Arus'

Gezi olaylarının ve 17 Aralık operasyonunu zamanla unutulacağını tekrar dile getiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdü:

''17 Aralık bizim için sadece ve sadece Şeb-i Arus'tur. Başka hiçbir şey değildir. Dünyevi var oluştun, uhrevi var oluşa geçişin olduğu düğün gecesidir. Başka hiçbir şey değildir.

Mevlana'ya gönül vermiş bütün erenler olarak aynı şeyi söyleyeceğiz. Bu milletin irfanını bu milletin birliğini, ahlakını, en iyi şekilde temsil etmek bizim boynumuza borçtur. Kimse 17 Aralığı, 17 Aralık gibi şerefli bir günü kirletmeye kalkmasın. 17 Aralık gecesi şunu yapalım, ondan sonra şunu yapalım, daha sonra Suriye'deki kardeşlerimize giden yardımlara şöyle engellesin diye plan yapılmış olabilir. Ama bizim için 17 Aralık, Şeb-i Arus'u tekrar tekrar keşfetme günüdür. 17 Aralık'tan sonra çok emin bir şekilde yürüyüşümüze devam etme kararı aldık.''

27 Nisan Muhtırasını ve Cumhuriyet Mitinglerinde yaşananları anlatan Davutoğlu, Kıbrıs Müzakeresi'nin yapıldığı dönemde de engellenmeye çalışıldıklarını ifade ederek, ''Kıbrıs Müzakeresi'ni yaparken, Türkiye menfaatlerini orada savunmaya çalışırken, birileri genç subaylar rahatsız diye manşet attılar. Kıbrıs üzerinden bizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. 10 yıl sonra dünya da şahit ki o zaman takip ettiğimiz Kıbrıs politikasıyla Kıbrıs davamız çok sağlam temellere oturdu'' diye konuştu.