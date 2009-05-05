'Bakan Çubukcu'nun işi zor!'

Türk Eğitim–Sen İstanbul Bölge Başkanı Bostan, 6,5 yıldır problemlerle boğuşan Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni bir dönemin başladığını belirtti.



Çubukçu'yu büyük sorunların beklediğine işaret eden Bostan, Milli Eğitim'deki sorunları 12 başlık altında topladı.



Türk Eğitim–Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, 6,5 yıldır problemlerle boğuşan Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni bir dönemin başladığını belirtti ve “Tabi ki, 6,5 yıldır yaşanan problemlerin ana sebebi, Hüseyin Çelik'in ortaya koyduğu anlayış veya anlayışsızlıktır. Yeni atanan Nimet Çubukçu'yu büyük sorunlar beklemektedir” dedi.



Türk Eğitim–Sen İstanbul Bölge Başkanı Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'nun Bakanı olmasının hem eğitim çalışanlarını hem de kamuoyunu olumlu bir beklenti içine soktuğunu söyledi. Çubukçu'yu büyük sorunların beklediğine işaret eden Bostan, Milli Eğitim'deki sorunları 12 başlık altında topladı.



Eski Bakan Çelik döneminde yapılan bütün usulsüz ve hukuksuz okul müdürü, müdür yardımcısı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürü ve öğretmen atamalarının iptal etmesini beklediklerini belirten Bostan, “Bu iptallerden sonra hukuka uygun bir idareci atama yönetmeliğini yürürlüğe koymasını istiyoruz” dedi.



Çözüm bekleyen sorunlar



Bostan, Bakan Çubukçu'dan taleplerini şöyle sıraladı:



“-Öğretmenlerin ve Milli Eğitimin çeşitli birimlerinde çalışan memurların maaşı insanca geçinebilecekleri bir seviyeye çıkarılmalıdır.



-Yönetici atamada vekâleten görevlendirme dönemi sona erdirilmeli, her şeyden önce hukuka uygun olarak asaleten atamalar yapılmalıdır. Bunun için hak edenin korunduğu bir sistem ortaya konulmalı, eğitim çalışanları bir takım merkezlerden icazet almak zorunda bırakılmamalıdır.



-Öğretmenlerin yer değiştirme yönetmeliği acilen değiştirilmeli, bölünen, parçalanan aileler birleştirilmelidir.



-Milli Eğitim Bakanlığı ek ders esasları sendikaların talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir.



-657 Sayılı DMK'nın 4/B maddesi gereği yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları sona erdirilmeli, şu anda sözleşmeli olarak istihdam edilen 50 bin öğretmen kadrolu hale getirilmelidir.



- Görev bekleyen 220 bin öğretmen adayının umutları tükenmeden atanmaları sağlanmalıdır.

-Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğundan hareketle, hizmetli, memur, teknisyen vb. personelin görev tanımları bir an önce yapılmalı, atama ve yer değiştirmeleri konusunda bir yönetmelik çıkarılmalıdır.



-Temel eğitim içerisine orta öğretimin de dâhil edilerek, şu anda orta öğretimde yüzde 58.5 olan okullaşma oranı yüzde 100'lere çıkarılmalıdır. Bunun için öğretmen ve derslik ihtiyacı bugünden tespit edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi artırılmalıdır.

