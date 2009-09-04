Bakan Çubukçu'dan kötü kıyafete veto!

Türk siyasetinin en şık kadın figürlerinden olan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, İstanbul Milli Eğitim'in basın şefini kıyafetinden ötürü görevden aldı.

İcraatları kadar kıyafetleri de konuşulan Milli Eğitim Nimet Çubukçu, İstanbul'daki bütün programlarını izlemesi için görevlendirdiği fotoğrafçısı ve İstanbul İl MEM Basın Bölümü Şefi Aynur Babat'ı kıyafetini beğenmediği gerekçesiyle görevinden aldı.

Bakan Çubukçu göreve geldikten sonra daha önceki uygulamalardan farklı olarak programlarında çekim yapması için özel fotoğrafçı kiralamak yerine devlet memurlarından yararlanmayı tercih etti. Bunun için de 4 ay önce Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü Şefi Aynur Babat'ı görevlendirdi.

Babat son olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstinye'deki bir protokol töreninde görevlendirildi. Törenin ardından İstanbul İl Eğitim Müdürü Ata Özer, resmi görevde Kanada'ya giderken, Babat da görevden alındı.

Babat kararın gerekçesini öğrenmek için harekete geçti. Kanada'da bulunan İstanbul İl Eğitim Müdürü Ata Özer'in yerine vekaleten bakan Müdür Kasım Arıcı tarafından Babat'a kararın İstanbul'un tasarrufu olmadığı ve kıyafetini beğenmediği için, 'Bakan emriyle' görevden alındığı bildirildi.

Bu açıklama üzerine Türk-Eğitim Sen üyesi olan Babat'ı temsilen İstanbul Başkanı Doç. Dr. Hanifi Bostan da olaya müdahil oldu. Bostan Babat'ın giyim tarzının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olduğu gerekçesiyle dava açmaya karar aldı.

Babat'ıun sevkli olarak hastanede bulunduğu sırada şifre ve çekmecelerinin kırılmaya çalışıldığı, çekmecelerde zimmetli olan fotoğraf makinesi gibi aksamların bulunmadığına da dair tutanak tutulduğu da belirtildi.