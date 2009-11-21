'Bakan, cep telefonunun pilini çıkarttırdı'

T24 - The Economist dergisinde Türkiye’deki telefon dinleme skandalıyla ilgili yayımlanan makalede bir bakanın yabancı bir gazeteciye röportaj vermeden önce cep telefonunun pilini çıkarttırdığı belirtildi. Bugün gazetecilere konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay haberde bahsi geçen bakanın kendileri olmadığını açıkladı.



“The Economist dergisinin bir iddiası var. Bir bakan ile bir gazeteci röportaj yaparken bakanın telefonun bataryasını çıkarmasını istediği iddia ediliyor. Bu bakanın siz olma ihtimali var mı?” sorusuna Taner, “Yani 25’te bir ihtimal var, böyle bir şey yazdığına göre. Ama ben değilim” dedi.



Kendisinin bir kaygısının olup olmadığı sorusuna da Yıldız, “Bizim her şeyimiz açık, şeffaf. Ben şeffaflığın gücünün kullanılması gerektiği kanaatindeyim.” yanıtını verdi.



Devlet sırrı olur ama...



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da “telefon bataryasını çıkarttırmak isteyen bakan” iddialarını anımsatarak bunun kim olabileceğini soran bir gazeteciye, “Arkadaşlar benim herhangi saklayacak, gizleyecek bir işim yok. Yanlış iş yapmayan insan, dinlenmekten niye korksun?” karşılığını verdi.



Hiçbir bakanın özel bir dinlenilme korkusu olduğunu düşünmediğini belirten Günay “Tabii devlet sırları vardır, işleri vardır. Bunları, elbette onları sakınmalıyız ama hiçbirimizin öyle özel dinlenme korkusu olmaz” dedi.



Günay, “Böyle bir bakan olduğunu zannetmiyorum” dedi.



Paranoyada haklılık var



Makalede bakanın adı verilmedi. Ancak haberi yazan muhabir bakanın kendisine “Aksi takdirde konuşmamız dinlenir” dediği ifade edilerek “özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye’nin seçkinlerini siyasetçilerin, yargıçların ve gazetecilerin dinlendiği haberlerinin ne kadar sarstığı düşünülürse bu paranoyanın haklılık payı var” denildi.



Hikayenin büyük bir kısmının hala karanlıkta olduğu ifade edilen makalede şu ifadelere yer verildi. “Örneğin Başbakan Erdoğan’ı kimin dinlemiş olabileceği belli değil. Skandal kapsamında Erdoğan’ın yönetimi altındaki Ak Parti’nin Adalet Bakanlığı’nın Ergenekon olarak bilinen darbe planları ile ilgili davada şüpheli seçkinlerin dinlendiği iddia ediliyor.”



Makalede İstanbul başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in konuşmalarının kaydedildiğini fark etmesiyle başladı ifadelerine yer verilirken daha sonraki dönemde Adalet Bakanlığı’ndan gelen direktifle 55 yargıç ve savcının benzer şekilde dinlendiğinin ortaya çıktığı belirtildi.



Yazıda ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Deniz Baykal’ın “Bu Watergate’ten bile kötü” dediği buna karşın Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in “izlemenenin yasal ve haklı olduğunu savunduğu hatırlatıldı.



Yasaların ihlal edilmesi



Makalede ayrıca insan hakları eylemcisi Hüsnü Öndül’ün “Burada olan şey pek çoğunu zaten Ak Parti’nin kabul ettiği yasaların ihlal edilmesi” şeklindeki sözlerine yer verildi. Öndül “Bu geniş yasal güçlere sahip olunması durumunda bir kişinin polis, milli istihbarat teşkilatları ve jandarma tarafından ayrı ayrı ve aynı anda dinlenmesi mümkün” yorumunu yaptı.



Makalede tartışmanın adaletle ilgisi olmadığı, aksine Erdoğan ve partisi ile generaller tarafından liderliği yapılan ve güç kaybetmekte olan eski seçkinler arasındaki iktidar mücadelesi olduğu ifade edildi.



Ordunun konumunun hükümeti devirmek için yapılan detaylı planların belgelerinin basına sızmasıyla alt üst olduğu belirtilen makalede Ak Parti’nin de ordunun güçlerini kısıtlamaya çalışan yeni yasalarla buna karşılık verdiği belirtildi.

