Bakan Çelik'ten Demirel'e ağır eleştiri

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik gözaltına alınan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı uğurlamaya giden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de sert bir dille eleştirdi



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kabine revizyonu, Ergenekon soruşturması ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Çelik, her kabinede dalgalanmalar olacağını, değişikliğin ölçüsünün de performans olacağını belirterek, "Biz Antalya’yı Mehmet Ali Şahin’in adalet politikası, Van’ı da milli eğitim politikası yüzünden kaybetmedik" dedi. Çelik, gözaltına alınan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı uğurlamaya giden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i de sert bir dille eleştirdi.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ömer Şahin’in Kanal a’daki “Görüş Farkı” programına katıldı. Çelik, Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı uğurlamak için havalimanının apronuna kadar giden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ağır bir dille eleştirdi. Demirel’in Ergenekon’un arkasında durduğunu iddia eden Çelik, “Bunu siyasi hayatında kara bir leke olarak görüyorum” dedi. Bakan Çelik şunları söyledi:

“Defalarca darbelere maruz kalmış bir siyasetçi olarak, darbe kelimesinin bile kendisini rahatsız etmesi lazım. Keşke Sayın Demirel bu yaşına başına rağmen havaalanına kadar giderek gösterdiği enerjiyi kendisine muhtıra verildiği zaman kaçarak yapmasaydı. Demirel, demokrasi mücadelesi verseydi Türkiye bu noktada olmazdı.!”



‘Cindoruk, yıllarca göz boyamış’



AKP’ye geçmeden önce DYP milletvekilliği yapan Hüseyin Çelik, Demirel’in yanı sıra Hüsamettin Cindoruk’a da ağır eleştirilerde bulundu. Cindoruk’un yıllarca insanları kandırdığını ima eden Çelik, “Sayın Cindoruk’u dinlediğim zaman “Aman Allah’ım” diyorum. Bu bizim tanıdığımız Cindoruk’mu, yoksa zaten bu muydu diyorum. Demek ki insanların gözlerini iyi boyadılar. Hayretler içerisindeyim. Bir de Menderes’in avukatı falan dediler, öyle bir şey de yokmuş.ö



‘Büyükler de takılıyor’



Hüseyin Çelik, Ergenekon Operasyonu’nu yorumlarken Montesquieu’nin, “Kanunlar büyük sineklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takıldığı birer elektir” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bu hukuk değil, totaliter devlette olur. Şimdi bir ülkede unvanı ne olursa olsun ister general, ister bakan, ister profesör; eğer hukuk yanlış yapanın yakasına yapışıyorsa bu hukuk devleti acısından sevinmemiz gereken durumdur.”

