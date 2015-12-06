Bakan Çelik'ten beklenen açıklama geldi, ekmek fiyatları zamlanacak mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 1 lira olan ekmek fiyatının, un fiyatlarına son iki ayda yüzde 15-20 arasında zam yapılması nedeniyle 1 buçuk liraya çıkabileceği iddialarını değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "ekmeğe zam geleceği" iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Faruk Çelik, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde atama bekleyenlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, ihtiyaçları olan kadroları talep edip, alacaklarını söyledi. Hükümetin seçim vaatleri konusunun da verilen sözlerin bir bir yerine getirileceğini ifade eden Çelik, büyük ihtimalle yarın toplanacak Bakanlar Kurulu'nda bazı değerlendirmeler yapılacağını söyledi.