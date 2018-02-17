T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kazandığı başarıyı kimse başaramaz" dedi

17 Şubat 2018 17:36

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin kazandığı başarıyı kimse başaramaz\" dedi.
Bakan Ömer Çelik, Adana\'nın İmamoğlu ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı\'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, genel kurula katılanları selamladı. Katılımcılara seslenen Bakan Çelik, \"Afrin harekâtı ile Mehmetçik\'in ortaya koyduğu kahramanlığı görüyoruz. Dünya devletleri bize, \'Siz o kadar ordunuzun içinden FETÖ\'cü asker buldunuz ve bunları ordudan uzaklaştırdınız. Peki ordunuz nasıl bu kadar güçlü ayakta durabiliyor?\' diyorlar. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki hastalıkları uzaklaştırdık. Asker kılığına girmiş bu hainleri ordumuzdan uzaklaştırarak ordumuzu daha da güçlendirdik\" diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Bakan Çelik, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nda destek yerine köstek oluyorlar\" dedi.
\'ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN\'
Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda olduğu gibi Afrin\'de de büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Bakan Çelik şunları kaydetti:
\"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz. En çok, \'Sivil kayıplara karşı hassas mısınız?\' diye soruyorlar. Ortada hiçbir sivil kayıp yokken, Mehmetçik özellikle sivil kayıplar vermemek için büyük mücadele gösterirken ve yine sınırımıza teröristler tarafından evlerimize ve camilerimize füzeler atılırken, çok sayıda vatandaşımız şehit olurken neden sivil kayıplardan bahsedilmiyordu? Dünya üzerinde bu verdiğimiz mücadele kadar uluslararası hukuka uygun bir mücadele yok. Bazı ülkeler bizi arayıp \'Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin\'de ne kadar kalacaksınız?\' diye soruyorlar. \'Türkiye bu mücadeleyi ne kadar sürdürecek, bu bir işgal girişimi midir?\' diyorlar. Hepinizde cep telefonu var. Telefonlarınızın internetine girin ve şöyle bir araştırma yapın. O ülkenin isimlerini yazın. Bakın dünyanın neresinde askeri misyonları var göreceksiniz. Afrika\'da 20-30 yıl askeri misyonu bulunduranlar bize bunu söyleyemez. Etrafımızda istikrar ve zenginlik olursa elbette bu bizim de istikrarımıza katkı sağlayacaktır. \"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur SELÇİKİMAMOĞLU Adana DHA AVRUPA Birliği Bakanı ABBaşmüzakereciDalı Harekâtı Türk Silahlı KuvvetleriBakanAdanaAk PartiTeşkilatıKentKatılımcılaraMehmetçikDünyaFETÖPekiBiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24