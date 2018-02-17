Bakan Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin kazandığı başarıyı kimse başaramaz\" dedi.

Bakan Ömer Çelik, Adana\'nın İmamoğlu ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı\'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, genel kurula katılanları selamladı. Katılımcılara seslenen Bakan Çelik, \"Afrin harekâtı ile Mehmetçik\'in ortaya koyduğu kahramanlığı görüyoruz. Dünya devletleri bize, \'Siz o kadar ordunuzun içinden FETÖ\'cü asker buldunuz ve bunları ordudan uzaklaştırdınız. Peki ordunuz nasıl bu kadar güçlü ayakta durabiliyor?\' diyorlar. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki hastalıkları uzaklaştırdık. Asker kılığına girmiş bu hainleri ordumuzdan uzaklaştırarak ordumuzu daha da güçlendirdik\" diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Bakan Çelik, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nda destek yerine köstek oluyorlar\" dedi.

\'ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN\'

Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda olduğu gibi Afrin\'de de büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Bakan Çelik şunları kaydetti:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz. En çok, \'Sivil kayıplara karşı hassas mısınız?\' diye soruyorlar. Ortada hiçbir sivil kayıp yokken, Mehmetçik özellikle sivil kayıplar vermemek için büyük mücadele gösterirken ve yine sınırımıza teröristler tarafından evlerimize ve camilerimize füzeler atılırken, çok sayıda vatandaşımız şehit olurken neden sivil kayıplardan bahsedilmiyordu? Dünya üzerinde bu verdiğimiz mücadele kadar uluslararası hukuka uygun bir mücadele yok. Bazı ülkeler bizi arayıp \'Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin\'de ne kadar kalacaksınız?\' diye soruyorlar. \'Türkiye bu mücadeleyi ne kadar sürdürecek, bu bir işgal girişimi midir?\' diyorlar. Hepinizde cep telefonu var. Telefonlarınızın internetine girin ve şöyle bir araştırma yapın. O ülkenin isimlerini yazın. Bakın dünyanın neresinde askeri misyonları var göreceksiniz. Afrika\'da 20-30 yıl askeri misyonu bulunduranlar bize bunu söyleyemez. Etrafımızda istikrar ve zenginlik olursa elbette bu bizim de istikrarımıza katkı sağlayacaktır. \"



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