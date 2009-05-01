Bakan Çelik: Taksim kimseye kapalı değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgi "Taksim kimseye kapalı değil. 1 Mayıs bir muharebe, savaş günü değil" dedi.



Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret etti.



Bakan Çelik, Başhekim Hınç Yılmaz'dan hastane ve tedavi altındaki hastalar hakkında brifing aldı, hastalara karanfil ve hediye verdi.



Kayseri'deki bir çinko fabrikasında çalışırken kurşun zehirlenmesi tanısıyla Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran 12 hastayla yakından ilgilenen Çelik, hastaların iş yeri koşullarına ilişkin şikayetleri üzerine, iş yerinde inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendireceğini söyledi.



Hastalarla sohbetinde meslek hastalıklarının önlenebilir hastalıklar olduğuna işaret eden Çelik, hastalara acil şifalar diledi ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Bakan Çelik, ziyareti izleyen basın mensuplarını da kutlayarak, kırmızı karanfil verdi.



Çelik, hastane önünde basın mensuplarının İstanbul'daki 1 Mayıs kutlama girişimlerinde yaşanan olaylarla ilgili sorusunu yanıtladı.



'Emeğin sorunları tartışılsın'



1 Mayıs'ın bir korku günü olmaktan çıkarılması, amacına uygun şekilde kutlanması konusunda çaba gösteren tüm kesimlere, emekçilere teşekkür eden Çelik, bir dayanışma günü olsun, emeğin sorunları tartışılsın, emekçinin problemleri konuşulsun diye 1 Mayıs'ı tatil günü ilan ettiklerini vurguladı. Çelik, şöyle konuştu:



"1 Mayıs bir muharebe, savaş günü değil. Bugün az sayıda da olsa Türkiye'deki demokratik açılımlardan rahatsız olanlar, demokratik açılımlar konusundaki samimiyetimizi ortaya koymamıza rağmen bunu anlamakta direnen bazı kesimlerin iş yerlerine, caddeleri, marketleri tahrip ettiğini sabahleyin izledim. Çok az sayıdaki marjinal gruplar diye değerlendiriyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Bu çerçevede alınmış olan kararlar var. İdarenin belirlediği

alanlar, sahalar var. Bu konuda herkesin saygılı olmasının doğru olacağı kanısındayım. Taksim kimseye kapalı değil, kapalı olmadığını da söyledik.



Gittiler konfederasyonlar çiçeklerini koydular ve miting alanlarına döndüler. Toplantı alanlarında 1 Mayıs'la ilgili etkinliklerini sürdürecekler.



Eğer idare bu kadar görüşmelerden sonra Taksim'de miting yapılmaması konusunda bir tavır koymuşsa herkesin buna saygı olması gerekiyor. En azından tatil günü olması dolayısıyla saygı duyulması gerektiği inancındayım. Ayrıca terör olaylarının çok yoğunlaştığı, yaygınlaştığı bir süreçte, milletimizin gönlünün çok üzgün olduğu bir ortam içerisinde 1 Mayıs'ı bir birlik, beraberlik, teröre karşı bir dayanışma gününe çevirmemiz gerekirken, bunu anlamakta direnen ve bunu bir çatışma ortamına çekmeye çalışan unsurlar ve gruplar da var. Ama büyük bir çoğunluk, büyük bir ekseriyet, bugünü emeğin günü olarak emeği tartışacak, emeğin sorunlarını, haklarını konuşacak. Ayrıca az önce hastanede gördüğümüz sorunların çözümüyle ilgili yeni öneriler getirileceğine inanıyorum.



Bundan sonra 1 Mayıs'ın bugünkü gibi değil, çok daha olumlu atmosferde geçeceğine

inanıyorum. Bu olumlu süreçte 1 Mayıs'ın sağlıklı bir şekilde bir dayanışma günü olarak geçmesi konusunda emeği geçen herkesi kutluyorum."



Bakan Çelik, açıklamasının sonunda, bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



