-BAKAN ÇELİK: CHP İKİLEM İÇİNDE BURSA (A.A) - 12.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, "Şimdi CHP bir ikilem içinde, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bir yol ayırımında. Fakat bu yol ayrımında, yolu tercihte zorlanıyor" dedi. Çelik, Bursa'dan yayın yapan Olay TV'de katıldığı bir programda, milletvekili aday listeleri ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, bazı bakan, genel başkan yardımcılarının değişik illerden milletvekili adayı olduğunu belirterek, Bursa'daki listenin teşkilat ağırlıklı olduğunu, uzun yıllar hizmet verenler ile yeni siyasete girenlerin bütünleşmesi şeklinde bir liste ortaya çıkarıldığını söyledi. Milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'nın da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu, Bursa ile benzer yönleri bulduğunu ifade eden Çelik, her iki şehrin de manevi özelliklerinin ön plana çıktığına dikkati çekti. Çelik, daha önceki seçimlerde Bursa'da verdikleri taahhütleri yerine getirdiklerini anlatırken, şöyle devam etti: "9 yıllık iktidar döneminde Bursa'nın bireysel ve kurumsal talepleri, sivil toplum örgütlerinin talepleri ve Bursa'nın yatırımlarıyla ilgili çok yoğun bir takip içerisinde olduk ve mümkün mertebe hafta sonlarını seçim bölgesinde geçirmeye çalıştık. İnanıyorum ki Bursalıların helalinden verdikleri oyların karşılığını onlara vermiş olduk. Bundan sonrası içinse Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey, tecrübeli bir devlet adamı, partimizin gerçekten ağır toplarından bir ağabeyimiz. Bursa'ya hiç yabancı olmayan Bursa doğumlu, Bursa'da aile bağları da olan bir ağabeyimiz. Bu hizmetlerin, hızlanarak devam edeceğine inanıyorum. Biz de Şanlıurfa milletvekili olarak kısmet olur seçilir gelirsek, yine Şanlıurfa'nın sorunlarının çözümü konusunda Bursa'da gösterdiğimiz aktiviteyi Şunlıurfa'da göstereceğimiz gibi tabii ki Bursa'dan kopmamız hiçbir zaman mümkün değil. Bütün Bursalı dostlarımız, kardeşlerimiz, hemşehrilerimizle yine birlikte olacağız. Çünkü aile düzenimiz, evimiz barkımız orada. Biz 19. milletvekili olarak da Bursamızın her zaman sorunlarının yanında olacağız." -"CHP, BİR İKİLEM İÇİNDE"- 12 Haziran seçimlerinin, tarihi seçimler olduğunu, bu seçimlerde istikrarın, birliğin, bütünlüğün ve AK Parti'nin başarısının her kesim için çok önemli olduğu inancını taşıdığını dile getiren Çelik, "Yalnız AK Partililer için AK Parti'nin başarısı yeterli değil, bütün kesimler için önemli. Sanayi için düşününüz, Türkiye istikrarsız hale gelirse, siyasi istikrardan yoksun hale gelirse Türkiye'de, yatırım, üretim, ihracat nasıl olacak? Yani Türkiye, iki yakasını bir araya getirmiş noktasındayken tekrar bunu dağıtma lüksüne sahip değil. Bundan dolayı Türkiye, 12 Haziran'a 'istikrara devam' şeklinde yaklaşmalı" diye konuştu. CHP'deki milletvekili aday listeleri üzerinden yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi CHP, bir ikilem içinde. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bir yol ayırımında. Fakat bu yol ayrımında yolu tercihte zorlanıyor. Bir kulvara girse klasik seçmen tabanını kaybedecek, klasik seçmen tabanına dönse yenilik bekleyen kesimlere açılamayacak. Böyle bir tabloyla karşı karşıya CHP. Sayın Kılıçdaroğlu, listeleri düzenlerken, yeni bir yol açma mücadelesine girdi, şimdi de hem klasik tabanından tenkit görüyor hem de açılım bekleyen taraftan tenkit görüyor, böyle sıkışmış kalmış durumda." Ali Balkız'ın CHP'den listeye giremediğinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Biz bu arkadaşlara söyledik; 'bizim çalışmalarımızı siyasetle irtibatlandırmayın, siyasetçiyseniz gidin siyaset yapın' dedik. 'Alevi mitingleri' diye mitingler düzenlediler, kimlerin katıldığını bilemiyorum. Şimdi biz buradayız, biz ne konuştuysak bugün de aynı şeyleri konuşuyoruz, ne kadar doğru bir çalışma yöntemi izlediğimiz, bugün daha iyi ortaya çıkmaktadır. Onlar liste için Aleviliği kullanmaya kalktılar, biz ise vatandaşımızın, toplumun bir kronik sorununu ortadan kaldıralım diye mücadele ettik" diye konuştu.