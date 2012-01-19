-Bakan Çelik: Çatışmanın kimseye faydası yok İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatındaki barışın son derece önemli olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Gelinen noktada çok marjinal düşünce sahiplerinin dışında Türkiye'de emek ve sermayenin bir çatışmadan yana olmadığı inancı içerisindeyim. Çatışmanın kimseye faydası yoktur'' dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çelik, çalışma hayatının üzerinde önemli düzenlemeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar İş Kanunu başta olmak üzere sosyal güvenlik reformu, genel sağlık sigortası, istihdam paketi, mesleki eğitim, 1 Mayıs'ın tatil edilmesi gibi birçok alanda çalışma hayatı ile ilgili önemli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Sosyal güvenlik son derece önemli bir kalem. Bu alanda yapılacak düzenlemeler, ekonomik hayatımıza çok olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bakınız, İntibak Yasası diye bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı. Neden? Çünkü, 2000 yılı öncesinde sosyal bir sigortacılık mantığı ile ele alınmamış olay. Bu da bizim önümüze intibak sürecini getirdi. Onun için 5510 sayılı yasa aslında hepimiz için çok çok önemlidir. Bu sistemin oturtulması Türkiye için önceliği olan bir konudur.'' Toplu iş sözleşmeleri konusunun da büyük bir önem arz ettiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri yasası, işçi sağlığı ve iş güvenliği, intibak ve kıdem tazminatı, teşvikler ve benzeri konularla ilgili düzenlemeler üzerinde yoğunluklu bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışma şeklimizde temel kriterimiz de diyalog. Çalışma hayatındaki barış son derece önemlidir. Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Gelinen noktada çok marjinal düşünce sahiplerinin dışında Türkiye'de emek ve sermayenin bir çatışmadan yana olmadığı inancı içerisindeyim. Çatışmanın kimseye faydası yoktur. Sermayeye gelen bir zararın aslında ekmek kapısını yok edeceğini işçi de bilmektedir. Biz 74 milyon olarak bu marjinal noktalar üzerinden düzenlemeleri yapamayız ama hiçbir olumsuzluk da gözardı edilmeyecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu çok önemlidir. Dünyada her gün 1 milyon iş kazası meydana geliyor. Her gün 6 bin kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise günde 172 iş kazası meydana geliyor. 4 ölüm, 6 da iş göremezlik durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Şimdi tablo bu olunca bizim konuyla ilgili müstakil bir mevzuatımızın olmadığını görüyoruz. Önleyici bir mantıkla yasal düzenlemenin ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz.'' -Kıdem tazminatı- Kıdem tazminatı konusuna da değinen Çelik, şöyle konuştu: ''Bu konuyu taşeron firmaları ile ele almayı uygun buluyoruz. Eğer bir fona geçilecekse bütün kesimleri dikkate alan bir tavrı ortaya koymanız gerekiyor. Bu arada işverenin kıdem tazminatından rahatsız olduğu tarafımızdan biliniyor. Bu alt iş veren ve taşeron iş kanunu sistemini oturup, yeniden yazmamız gerekiyor. İşin özü bu. Yine çözümün istihdam artıran bir bakış açısı içinde gerçekleşmesi gerekiyor. İşçiyi terk etmiş, sahipsiz bırakmış bir anlayış içinde değil, kuralların net bir şekilde konulduğu bir düzenlemeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kıdem tazminatı konusundaki kararlığımızı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye, artık bu konuya son noktayı koymak zorundadır. Aldığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Bu meseleyi çözme kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum.'' Çelik, çalışma hayatıyla ilgili önemli adımlar atıldığını belirterek, ''Sendikal çalışmalar konusunda sona doğru geldiğimizi söylemeliyim. Dört konfederasyonla ortak çalışıyoruz. Bu anlamda TİM'i de ziyaret etmek istedik. Türkiye'nin ihracatçılarını buraya topladılar. Biz de hazırladığımız taslağı Türkiye'nin dört bir yanından gelen TİM üyeleri ile paylaştık. Bize gelen, önerilenler sonucunda bir noktaya gelmiş olacağız'' dedi. -Memur maaşları- Çelik, ''Memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar?'' sorusunu da ''Yasa Meclis'e gidiyor. Tasarı yasalaşınca heyetler oluşacak ve bir ay içerisinde toplu sözleşme görüşmelerini tamamlamak zorundayız. Geriye dönük memurlarımızın zamlı maaşları tabii ki verilmiş olacak'' diye cevaplandırdı.