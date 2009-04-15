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Bakan Çelik '1 numarayı' biliyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Çelik: , Gözaltına alınan eğitimcilerin arasında aleni darbe çağrısı yapan, bir numarayı arayarak ‘emrinizdeyim’ diyenler var

15 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanı Çelik, Ergenekon Operasyonu’nun 12. dalgasında eğitimcilerin gözaltına alınmasıyla ilgili “Aralarında aleni darbe çağrısı yapan, bir numarayı arayarak ‘emrinizdeyim’ diyenler var” dedi. Bakan Çelik’in bu sözleri ‘1 numarayı biliyor mu’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ergenekon Operasyonu’nun 12. dalgasında gözaltına alınanlardan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ve Doğan Gazetecilik İcra Kurulu üyesi ve ÇYDD ile Milliyet’in "Baba Bizi Okula Gönder" Kampanyası’nın koordinatörlüğü görevini yürüten Tijen Mergen’in yer almasına üzüldüğünü söyledi. 

"Bir numaraya 'emrinizdeyim' diyen insanlar var"

Çelik, şöyle konuştu: "Hukukta temel bir ilke vardır. Bir insanın suçluluğu ispat edilmedikçe biz ona masum olarak bakarız. Sayın Tijen Mergen ve Sayın Türkan Saylan yakından tanıdığım insanlardır. Ancak Mergen, ’Sen niye baba beni okula gönder dedin’ diye soruşturma kapsamına alınmıyor. Saylan, burs verdiği için bu soruşturma kapsamında değil. Haberal çok iyi organ nakli yaptığı, iyi bir cerrah olduğu için içeri alınmadı. Kimse sorgulanamaz, hesap sorulamaz, dokunulmaz değildir. Ancak eğitimciler arasında aleni darbe çağrısı yapan, bu işin başında olanları, bir numarayı arayarak ’emrinizdeyim’ diyen insanlar var."

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