Bakan Çavuşoğlu Uruguay'da protestoculara "bozkurt" işaretiyle tepki verdi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong> resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.</p>\n<div class="simplebox injected-block-holder">\n<div class="injected-block injected-block-watch-more">\n<div>\n<p>Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.</p>\n<p>Independent Türkçe'nin haberine göre Bakan Çavuşoğlu protestoculara dönerek eliyle "bozkurt işareti" yaptı.</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8a5v9s?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>