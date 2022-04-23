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Dünya

Bakan Çavuşoğlu Uruguay'da protestoculara "bozkurt" işaretiyle tepki verdi

23 Nisan 2022 23:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre Bakan Çavuşoğlu protestoculara dönerek eliyle "bozkurt işareti" yaptı.

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