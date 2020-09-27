Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov kardeşimle ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız."