Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekâtı' mesajı
"Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız"
01 Mart 2020 18:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekâtı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız" dedi.
Çavuşoğlu, 'Bahar Kalkanı Harekâtı' hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekâtıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.